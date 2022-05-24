Красноярский педуниверситет получит на модернизацию 145 млн рублей

Минпрос России выдаст Красноярскому педуниверситету 145 млн рублей на модернизацию в ближайшем времени.

Мария Холина, и.о. ректора КГПУ им. Астафьева, сообщила, что денежные средства направят на закупку оборудования для центра проведения демонстрационного экзамена, модернизацию компьютерных классов, создание лаборатории физики, химии и биологии, обустройство процессов инклюзивного образования.

«Планируется ремонт в трех учебных корпусах, в том числе в главном. К концу 2022 у нас появятся новые современные образовательные пространства, которые существенно изменят облик вуза и сделают его более современным и привлекательным», — заявила г-жа Холина.

Средства выделяются в рамках проекта «Учитель будущего поколения России», где запланировано выделение 10 млрд рублей в период 2022…2023 на капремонт и техоснащение 33 педвузов страны.

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