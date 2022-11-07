В центре Красноярска продают стеклянную пирамиду за 99 млн рублей

В центре Красноярска на улице Ленина выставили на продажу здание, где когда-то размещался офис «МТС-Банка». Здание приметно своей формой и остеклением.

Объявление появилось на сайте Avito . За стеклянную пирамиду просят 99 млн рублей. Площадь здания составляет 621 кв. м. Помещения свободного назначения, в них сделана чистая отделка. В здании ведется видеонаблюдение, оно охраняется.

Объект находится в центре города. Сделаны хорошие подъездные пути. Высокий автомобильный, пешеходный трафик. В помещение установлена охранно-пожарная сигнализация. Канализация центральная, автономная, есть разводка по этажам. Идеально подходит под бизнес», — говорится в объявлении.

Читайте также:

Администрация города изымает земельные участки и недвижимость на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади.

Всесезонный каток и кинотеатр на крыше, — «Арбан» презентовал новый проект

В ГСК «Арбан» заявили о старте продаж квартир в новом проекте ЧИЖИ и поделились подробностями и необычными фишками, которыми этот жилой район будет удивлять и привлекать красноярцев.

Красраб у Предмостной расширят до трех полос

Проектирование закончится в следующем году. Далее дело за выкупом земли.