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В центре Красноярска продают стеклянную пирамиду за 99 млн рублей

В центре Красноярска продают стеклянную пирамиду за 99 млн рублей
Иллюстрация: avito

В центре Красноярска на улице Ленина выставили на продажу здание, где когда-то размещался офис «МТС-Банка». Здание приметно своей формой и остеклением.

#НОВОСТИ
Объявление появилось на сайте Avito. За стеклянную пирамиду просят 99 млн рублей. Площадь здания составляет 621 кв. м. Помещения свободного назначения, в них сделана чистая отделка. В здании ведется видеонаблюдение, оно охраняется.
Объект находится в центре города. Сделаны хорошие подъездные пути. Высокий автомобильный, пешеходный трафик. В помещение установлена охранно-пожарная сигнализация. Канализация центральная, автономная, есть разводка по этажам. Идеально подходит под бизнес», — говорится в объявлении. 
 
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Автор: Петр Савельев
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