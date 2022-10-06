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Красраб у Предмостной расширят до трех полос

Красраб у Предмостной расширят до трех полос
Иллюстрация: скриншот с Яндекс.Карт

Проектирование закончится в следующем году. Далее дело за выкупом земли.

#НОВОСТИ

Проспект им. газеты «Красноярский рабочий» в Красноярске планируют расширить на участке от кольцевой развязки (Предмостная площадь) до мемориала «Кандальный путь». Об этом стало известно по итогу заседания комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре красноярского Горсовета.

Длина этого участка составляет 700 м. Проезжую часть здесь планируют увеличить до трех полос в каждом направлении. По планам, проектирование должно закончится в 2023. В том же году власти планируют изъять в муниципальную собственность недвижимость, расположенную в границах будущего расширения.

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Автор: Петр Савельев
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