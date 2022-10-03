В Красноярске частично открыли движение по одному из мостов через Качу

В Красноярске открыли часть моста через Качу в районе дома № 280 по улице Брянской. Переправа соединяет улицы Котельникова и Калинина.

В паблике город Красноярск сообщается, что сейчас движение запустили по половине моста: по одной полосе в обе стороны. Все работы по контракту должны закончить к 30 октября. Поэтому автомобилистам еще придется постоять в пробках.

Напомним , ремонт сразу нескольких мостов (трех через Качу и путепровода на улице Мичурина через проспект имени газеты «Красноярский рабочий») начался в середине июля. Мост через Качу на улице Перенсона закрыли полностью, а остальные на улице Брянской частично.

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В Красноярске начался ремонт мостов. Пришлось перекрыть проезд

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