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В Красноярске частично открыли движение по одному из мостов через Качу

В Красноярске частично открыли движение по одному из мостов через Качу
Иллюстрация: Город Красноярск

В Красноярске открыли часть моста через Качу в районе дома № 280 по улице Брянской. Переправа соединяет улицы Котельникова и Калинина.

#НОВОСТИ
В паблике город Красноярск сообщается, что сейчас движение запустили по половине моста: по одной полосе в обе стороны. Все работы по контракту должны закончить к 30 октября. Поэтому автомобилистам еще придется постоять в пробках.   
 
В Красноярске частично открыли движение по одному из мостов через Качу 1
 
Напомним, ремонт сразу нескольких мостов (трех через Качу и путепровода на улице Мичурина через проспект имени газеты «Красноярский рабочий») начался в середине июля. Мост через Качу на улице Перенсона закрыли полностью, а остальные на улице Брянской частично.
 
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К открытию для движения готовят одну полосу — по нечетной стороне улицы. Точная дата пока неизвестна, об этом в мэрии сообщат в ближайшее время.

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Автор: Петр Савельев
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