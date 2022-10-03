В Красноярске частично открыли движение по одному из мостов через Качу
В Красноярске открыли часть моста через Качу в районе дома № 280 по улице Брянской. Переправа соединяет улицы Котельникова и Калинина.
К открытию для движения готовят одну полосу — по нечетной стороне улицы. Точная дата пока неизвестна, об этом в мэрии сообщат в ближайшее время.
В Красноярске начался ремонт мостов. Пришлось перекрыть проезд
В Красноярске стартовали ремонтные работы четырех мостов — трех мостов через Качу и путепровода на ул. Мичурина через проспект Красноярский рабочий. Работы будут проводиться до конца сентября.
В Красноярске с 4 августа ограничат движение по улице Кирова. Это надолго
Специалисты будут проводить ремонт теплосети по улице Кирова, 37. Чтобы обеспечит безопасность дорожного движения, улицу решили перекрыть до конца августа.