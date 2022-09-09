На Маерчака готовятся открыть движение

К открытию для движения готовят одну полосу — по нечетной стороне улицы. Точная дата пока неизвестна, об этом в мэрии сообщат в ближайшее время.

Благодаря теплой погоде, которая установилась в Красноярске, дорожные службы смогли приступить к работам по укладке асфальтового покрытия.

Напомним, частично открыть движение по ул. Маерчака планировали к 1 сентября, однако уложиться в сроки помешала непогода.

Капитально ремонтировать улицу начали в начале июля — тогда закрыли проезд на участке от здания финансового колледжа до ул. Лиды Прушинской. Ограничения ввели и на прилегающих территориях.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске планируют расширить проспект Свободный — территории добавят еще две полосы движение за счет прилегающей земли.

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