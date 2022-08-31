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Движение по ул.Маерчака не откроют к сентябрю. Ремонт затянулся

Движение по ул.Маерчака не откроют к сентябрю. Ремонт затянулся
Иллюстрация: ТГ Мэрия Красноярска

Отложить открытие движения по улице Маерчака пришлось из-за дождей. Непогода помешала подрядчику провести уплотнение основания дороги и обеспечить безопасное движение автомобилей.

#НОВОСТИ

Чтобы выполнить необходимые работы, понадобится как минимум 5 дней без осадков.

Частично открыть движение по Маерчака планировали к 1 сентября — это помогло бы снизить заторы на дорогах.

О новой дате запуска временной схемы движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, работы на Маерчака стартовали в начале июля. На улице идет капитальный ремонт с перекладкой инженерных сетей.

После ремонта весь участок от Свободного до Профсоюзов будет четырёхполосным, удобным и безопасным — с ливнёвкой и комфортными тротуарами», — отметили в мэрии Красноярска.

Ранее DK.RU сообщал, что власти города планируют расширить проспект Свободный — территория прирастет еще двумя полосами. Таким образом, участок проспекта Свободный от ул. Годенко до ул. Пролетарская станет шестиполосным.

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Автор: Юлия Тарабан
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