Движение по ул.Маерчака не откроют к сентябрю. Ремонт затянулся
Отложить открытие движения по улице Маерчака пришлось из-за дождей. Непогода помешала подрядчику провести уплотнение основания дороги и обеспечить безопасное движение автомобилей.
Чтобы выполнить необходимые работы, понадобится как минимум 5 дней без осадков.
Частично открыть движение по Маерчака планировали к 1 сентября — это помогло бы снизить заторы на дорогах.
О новой дате запуска временной схемы движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, работы на Маерчака стартовали в начале июля. На улице идет капитальный ремонт с перекладкой инженерных сетей.
После ремонта весь участок от Свободного до Профсоюзов будет четырёхполосным, удобным и безопасным — с ливнёвкой и комфортными тротуарами», — отметили в мэрии Красноярска.
Ранее DK.RU сообщал, что власти города планируют расширить проспект Свободный — территория прирастет еще двумя полосами. Таким образом, участок проспекта Свободный от ул. Годенко до ул. Пролетарская станет шестиполосным.
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