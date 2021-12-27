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В Красноярске открыли пешеходный мост между филармонией и музейным центром

В Красноярске открыли пешеходный мост между филармонией и музейным центром
Автор фото: Мария Ленц. Иллюстрация: krsk.kp.ru

Его предшественник был закрыт и демонтирован в 2015 году. На изготовление нового моста ушло 60 тонн местного алюминия.

#НОВОСТИ
Пешеходный мост через улицу Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии открылся для горожан. Прежний мост, стоявший в этом месте, в 2015 году был признан аварийным, после чего его демонтировали.
 
К строительству нового сооружения приступили весной этого года, планируя закончить к его концу. В итоге получился мост, состоящий из 4 000 деталей, которые были изготовлены на Красноярском металлургическом заводе. Металлоемкость моста превысила 60 тысяч тонн.
 
Общая длина строения составляет почти 72 метра, а ширина 6 метров. Назвали его «Арфой» — по наименованию мостов с вантовым креплением.
 
Во сколько по итогу обошлось строительство этого сооружения, оперативно прояснить не удалось. Однако на сайте госзакупок есть два тендера по этому объекту — на 92,9 млн рублей и 66,5 млн рублей (итоговая цена). Оба выиграла компания «ГИПРОСТРОЙМОСТ».
 
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Автор: Петр Савельев
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