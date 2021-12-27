В Красноярске открыли пешеходный мост между филармонией и музейным центром

Его предшественник был закрыт и демонтирован в 2015 году. На изготовление нового моста ушло 60 тонн местного алюминия.

Пешеходный мост через улицу Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии открылся для горожан. Прежний мост, стоявший в этом месте, в 2015 году был признан аварийным, после чего его демонтировали

К строительству нового сооружения приступили весной этого года, планируя закончить к его концу. В итоге получился мост, состоящий из 4 000 деталей, которые были изготовлены на Красноярском металлургическом заводе. Металлоемкость моста превысила 60 тысяч тонн.

Общая длина строения составляет почти 72 метра, а ширина 6 метров. Назвали его «Арфой» — по наименованию мостов с вантовым креплением.

Во сколько по итогу обошлось строительство этого сооружения, оперативно прояснить не удалось. Однако на сайте госзакупок есть два тендера по этому объекту — на 92,9 млн рублей и 66,5 млн рублей (итоговая цена). Оба выиграла компания «ГИПРОСТРОЙМОСТ».

Читайте также:

Улицу Маерчака в Красноярске продолжат ремонтировать в следующем году Ремонт проходит в два этапа. Первый завершился в этом году. За него подрядчику заплатили более 40 млн рублей.

Красноярский Биг-Бен перешел на новогодний репертуар

Часы на здании мэрии Красноярска с сегодняшнего дня и до 14 января каждый день будут исполнять праздничные мелодии, которые ассоциируются у горожан с Новым годом.

Красноярску утвердили рекомендации по установке павильонов

Документ содержит более 50 страниц текста, который описывает как должны выглядеть нестационарные торговые объекты и где их можно устанавливать.