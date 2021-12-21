Красноярску утвердили рекомендации по установке павильонов

Документ содержит более 50 страниц текста, который описывает как должны выглядеть нестационарные торговые объекты и где их можно устанавливать.

Мэрия Красноярска утвердила «Методические рекомендации по размещению нестационарных торговых объектов», сообщили в пресс-службе администрации. Они касаются павильонов, киосков, летних кафе и автостоянок.

Документ разрабатывался во взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества, архитекторами, дизайнерами. Это концепция, которая отражает то, к чему необходимо стремиться при организации для населения услуг в нестационарных торговых точках», — рассказал начальник отдела временных сооружений департамента градостроительства Андрей Березин.

В методических рекомендациях отражено подробное описание пространственного размещения, художественного оформления, архитектурной подсветки и других характеристик торговых объектов, на которые они распространяются. Однако, как сказали в мэрии, все это носит рекомендательный характер.

Разработанные рекомендации — это, прежде всего, подсказка для предпринимателей, которая поможет представителям малого и среднего бизнеса правильно оформлять свои пространства», — говорит руководитель управления архитектуры администрации города Юлия Соловарова.

Меж тем, как пояснили DK.RU в мэрии, этот документ — лишь детализированное и акцентированное описание требований, которые предъявляются к нестационарным торговым-объектам в Правилах благоустройства Красноярска и его архитектурно-градостроительному регламенту, который был разработан в 2018 году. То есть, по сути, выполнять их придется (если, конечно, нет желания попасть под санкции, предусмотренные упомянутыми двумя документами).

Подробнее с утвержденными методическими рекомендациями можно ознакомиться здесь .

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