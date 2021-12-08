Паркуемся и переходим: Театральную площадь оборудуют двухуровневым подземным переходом
На Театральной площади в Красноярске появится подземный переход с выходом на набережную около памятника Чехову.
По проекту ширина перехода — 17,2 м, а примыкающего тоннеля — 4 м.
Кроме того, под землей будут построены два уровня, где также разместятся туалеты, кафе и павильоны.
Подземный переход будет двухуровневым. Если войти в него возле памятника Чехову и спуститься на первый уровень, можно выйти на открытую парковку возле Коммунального моста. Спустившись еще ниже, горожане и гости города смогут выйти на набережную Енисея либо на подземную парковку. С набережной в тоннель будут вести сразу 6 дверей в витражном остеклении», ‒ уточнил планы Юрий Шестопалов, глава МКУ «Управление капитального строительства».
В настоящее время проект проходит госэкспертизу, строительство объекта планируется начать в 2022 году.
По теме
-
В Красноярске открыли самую большую в Сибири многоуровневую парковку
Возвели ее в рекордные сроки — всего за 100 дней. Она является частью проекта бизнес-центра «Баланс», но пользоваться ей смогут не только его арендаторы.01.12.2021Новости ДККрасноярск
-
Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу за 0,5 млрд рублей
Здание площадью почти 9 тыс. квадратных метров продается за полмиллиарда рублей. На сегодня оно практически полностью заполнено арендаторами.22.11.2021Новости ДККрасноярск
-
«И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала
Печально известная улица Октябрьского района Красноярска снова попала в сводки происшествий — подвал одного из домов на ней оказался затоплен.18.11.2021Новости ДККрасноярск
-
«Можно иметь красивые набережные, но если в городе плохие улицы, вы не придете к успеху»
«Все оборудование для платного въезда в центр Москвы было смонтировано еще 10 лет назад. Чисто политический вопрос, когда городские власти на это согласятся». Как сделать улицы комфортнее?22.10.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
На месте заброшенного здания «КрасКона» появится деловой центр в 6 этажей
Публичные слушания по проекту реконструкции недостроенного здания в центре города прошли в управлении архитектуры администрации Красноярска. Главный вопрос — отступы.24.09.2021Новости ДККрасноярск