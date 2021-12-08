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Паркуемся и переходим: Театральную площадь оборудуют двухуровневым подземным переходом

Паркуемся и переходим: Театральную площадь оборудуют двухуровневым подземным переходом
Иллюстрация: admkrsk.ru

На Театральной площади в Красноярске появится подземный переход с выходом на набережную около памятника Чехову.

#НОВОСТИ

По проекту ширина перехода — 17,2 м, а примыкающего тоннеля — 4 м.

Кроме того, под землей будут построены два уровня, где также разместятся туалеты, кафе и павильоны.

Подземный переход будет двухуровневым. Если войти в него возле памятника Чехову и спуститься на первый уровень, можно выйти на открытую парковку возле Коммунального моста. Спустившись еще ниже, горожане и гости города смогут выйти на набережную Енисея либо на подземную парковку. С набережной в тоннель будут вести сразу 6 дверей в витражном остеклении», ‒ уточнил планы Юрий Шестопалов, глава МКУ «Управление капитального строительства».

В настоящее время проект проходит госэкспертизу, строительство объекта планируется начать в 2022 году.

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Автор: Петр Савельев
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