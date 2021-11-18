«И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала
Печально известная улица Октябрьского района Красноярска снова попала в сводки происшествий — подвал одного из домов на ней оказался затоплен.
По заданию Департамента городского хозяйства УК „ЖСК“ ведет мониторинг уровня воды в подвале дома, а слесари красноярского водоканала обследуют уличные трубопроводы», — сказано в посте.
На склоне в районе жилого дома №18 по ул. Красной Армии и здания №107А, стр. 1 по улице Ады Лебедевой введем режим угрозы чрезвычайной ситуации в связи с опасностью обрушения.
Подпорную стену в Солнечном отремонтируют в ноябре
Стена рухнула в начале августа, после проливных дождей. Сейчас на месте происшествия полным ходом идут восстановительные работы. Строители планируют успеть до зимы.
Назначение: новый руководитель у департамента градостроительства мэрии Красноярска
Дмитрий Веретельников назначен руководителем департамента градостроительства администрации Красноярска с 15 ноября 2021 года, — распоряжение подписано Сергеем Ереминым.