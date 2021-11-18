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«И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала

«И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Печально известная улица Октябрьского района Красноярска снова попала в сводки происшествий — подвал одного из домов на ней оказался затоплен.

#НОВОСТИ
В Студгородке Красноярска затопило подвал дома по улице 2-ая Огородная, 24. Об этом сообщили в телеграм-канале «СГК Красноярск».
По заданию Департамента городского хозяйства УК „ЖСК“ ведет мониторинг уровня воды в подвале дома, а слесари красноярского водоканала обследуют уличные трубопроводы», — сказано в посте.
Также компания сообщает, что завтра, 19 ноября 2021 года, в домах №№ 22а, 24 — 26 по 2-й Огородной и №№ 32к, 32м по Киренского с 10:00 до 14:00 отключат холодную воду. Это нужно для установления причины подтопления подвала.
 
Напомним, что в феврале этого года жители этих домов отравились водопроводной водой, из-за чего замдиректора «КрасКома» попал под уголовное преследование. А еще раньше, в июне 2020-го, у дома № 22а на 2-й Огородной дождями подмыло склон, из-за чего начала сползать парковка — пришлось даже объявлять режим ЧС.
 
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Автор: Петр Савельев
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