«И снова Огородная»: в Студгородке отключат холодную воду из-за затопленного подвала

В Студгородке Красноярска затопило подвал дома по улице 2-ая Огородная, 24. Об этом сообщили в телеграм-канале «СГК Красноярск».

По заданию Департамента городского хозяйства УК „ЖСК“ ведет мониторинг уровня воды в подвале дома, а слесари красноярского водоканала обследуют уличные трубопроводы», — сказано в посте.

Также компания сообщает, что завтра, 19 ноября 2021 года, в домах №№ 22а, 24 — 26 по 2-й Огородной и №№ 32к, 32м по Киренского с 10:00 до 14:00 отключат холодную воду. Это нужно для установления причины подтопления подвала.

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