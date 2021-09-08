Замдиректора «КрасКома» пойдет под суд за отравление водой жителей Студгородка
Инцидент произошел зимой этого года. Пострадало порядка 200 человек. Компания, ссылаясь на данные экспертизы, отрицала свою вину. Она уверяла, что проблема во внутренних сетях домов.
Речь идет о массовом отравлении водопроводной водой жителей улиц Киренского, 2-я Огородная, Дачная, Борисова и 2-я Крутая в Октябрьском районе Красноярска, которое произошло в феврале 2021 года. По его факту Следственный комитет по Красноярском краю возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя генерального директора компании «КрасКом».
По версии следствия, после аварии на водозаборе «Гремячий лог», в домах по этим улицам была прекращена подача холодной воды и снизилось давление в магистральной сети. После устранения проблемы, топ-менеджер «КрасКома» велел подать воду в дома без проведения необходимых мероприятий.
После ремонтных работ он без проведения профилактических и проверочных мероприятий, направленных на выявление инфекции в питьевой воде, без промывки и дезинфекции трубопровода магистральной сети, допустил подачу воды ненадлежащего качества потребителям», — говорят в ведомстве.
Плюс к этому, подача воды не была прекращена даже после жалоб местных жителей на ее качество. В результате пострадало более 200 человек.
Сейчас, начатое тогда расследование завершено. Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей отправки в суд.
Добавим, что максимальное наказание по ч. 1 ст. 236 УК РФ, по которой проходит топ-менеджер «КрасКома», составляет два года лишения свободы.