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Замдиректора «КрасКома» пойдет под суд за отравление водой жителей Студгородка

Замдиректора «КрасКома» пойдет под суд за отравление водой жителей Студгородка
Иллюстрация: pixabay.com

Инцидент произошел зимой этого года. Пострадало порядка 200 человек. Компания, ссылаясь на данные экспертизы, отрицала свою вину. Она уверяла, что проблема во внутренних сетях домов.

#НОВОСТИ
Речь идет о массовом отравлении водопроводной водой жителей улиц Киренского, 2-я Огородная, Дачная, Борисова и 2-я Крутая в Октябрьском районе Красноярска, которое произошло в феврале 2021 года. По его факту Следственный комитет по Красноярском краю возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя генерального директора компании «КрасКом».
 
По версии следствия, после аварии на водозаборе «Гремячий лог», в домах по этим улицам была прекращена подача холодной воды и снизилось давление в магистральной сети. После устранения проблемы, топ-менеджер «КрасКома» велел подать воду в дома без проведения необходимых мероприятий.
После ремонтных работ он без проведения профилактических и проверочных мероприятий, направленных на выявление инфекции в питьевой воде, без промывки и дезинфекции трубопровода магистральной сети, допустил подачу воды ненадлежащего качества потребителям», — говорят в ведомстве.
Плюс к этому, подача воды не была прекращена даже после жалоб местных жителей на ее качество. В результате пострадало более 200 человек.
 
Сейчас, начатое тогда расследование завершено. Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей отправки в суд.
 
Добавим, что максимальное наказание по ч. 1 ст. 236 УК РФ, по которой проходит топ-менеджер «КрасКома», составляет два года лишения свободы.
Автор: Петр Савельев
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