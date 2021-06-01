Отравление водой: следствие обвиняет «КрасКом», компания ссылается на экспертизу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления жителей Октябрьского района питьевой водой. Инцидент произошел в конце января 2021 года.

Напомним, жители нескольких многоэтажек в Студгородке начали обращаться к врачам с признаками острой кишечной инфекции, выяснилось, что источник заражения – питьевая вода. Многие пострадавшие связали свое состояние с завершением работ на водозаборе «Гремячий лог».

Как сообщает СК, «установлена причастность к совершенному преступлению первого заместителя генерального директора ООО «КрасКом» и ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении».

Следователи полагают, что события развивались так: 28 января на водозаборе произошла авария, в результате которой часть домов в Студгородке была отключена от холодной воды. Топ-менеджер коммунальной компании якобы принял решение подать воду в сеть без проведения необходимых по саннормам мероприятий, и не прекратил подачу воды даже после многочисленных жалоб жителей. Потерпевшими по делу признаны 150 человек.

В «КрасКоме» же настаивают: источник инфекции находился во внутридомовых сетях, за которыми должным образом не следили управляющие компании. По рабочей версии коммунальщиков, когда во время ремонта на водозаборе «Гремячий лог» отключили подачу холодной воды, в систему перетекла вода из системы пожаротушения. Причиной стало отсутствие обратных клапанов, которые должны были воспрепятствовать этому. В результате после возобновления подачи воды застойная жидкость попала в сети.

Компания ссылается на результаты экспертиз.