В центре Красноярска обнаружили опасный оползень
На склоне в районе жилого дома «18 по улице Красной Армии и здания №107а, стр. 1 по улице Ады Лебедевой введем режим угрозы чрезвычайной ситуации в связи с опасностью обрушения.
Подпорные стены возле здания по Ады Лебедевой находятся в плохом состоянии. В результате схода оползня могут пострадать не только нежилые строения – автомастерская и шиномонтаж, но и жилой дом по Красной Армии, а также хостел, расположенный ниже по склону.
Контроль за ситуацией возложен на администрацию Центрального района, чиновники обязаны обеспечить информирование жителей и собственников нежилых зданий в опасной зоне о ситуации и проинструктировать их о мерах безопасности. Мэрия же сейчас организует проектно-изыскательские работы по восстановление стены, средства найдут в резервном фонде.
Напомним, в начале августа обрушилась после дождей обрушилась подпорная стена в Солнечном, администрация города ужесточила проверки состояния такого рода сооружений.
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