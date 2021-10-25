В центре Красноярска обнаружили опасный оползень

На склоне в районе жилого дома «18 по улице Красной Армии и здания №107а, стр. 1 по улице Ады Лебедевой введем режим угрозы чрезвычайной ситуации в связи с опасностью обрушения.

Подпорные стены возле здания по Ады Лебедевой находятся в плохом состоянии. В результате схода оползня могут пострадать не только нежилые строения – автомастерская и шиномонтаж, но и жилой дом по Красной Армии, а также хостел, расположенный ниже по склону.

Контроль за ситуацией возложен на администрацию Центрального района, чиновники обязаны обеспечить информирование жителей и собственников нежилых зданий в опасной зоне о ситуации и проинструктировать их о мерах безопасности. Мэрия же сейчас организует проектно-изыскательские работы по восстановление стены, средства найдут в резервном фонде.

Напомним, в начале августа обрушилась после дождей обрушилась подпорная стена в Солнечном, администрация города ужесточила проверки состояния такого рода сооружений.

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