Назначение: новый руководитель у департамента градостроительства мэрии Красноярска
Дмитрий Веретельников назначен руководителем департамента градостроительства администрации Красноярска с 15 ноября 2021 года, — распоряжение подписано Сергеем Ереминым.
Дмитрий Николаевич Веретельников занимал должность замруководителя департамента — начальника строительного отдела департамента градостроительства администрации города Красноярска с августа 2021 года.
Большая часть трудовой деятельности связана с муниципальной службой. В 2008 году он трудоустроился в администрацию Октябрьского района, где сначала был ведущим специалистом, затем начальником отдела правовой работы. С 2011 по 2017 годы являлся начальником юридического отдела — заместителем руководителя департамента градостроительства. Затем работал в МКУ «УКС», а также заместителем руководителя управления архитектуры», — сообщают в администрации Красноярска.
Добавим, что Дмитрий Веретельников является экспертом в номинации «Застройщик года» премии «Человек года 2021».
Справка
Дмитрий Веретенников родился 12 декабря 1980 года в Красноярске. В 2003 году окончил КГТУ («Автомобили и автомобильное хозяйство»). В 2007 получил диплом юриста в СФУ.
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