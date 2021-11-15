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Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан

Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан
Иллюстрация: ук-красноярская.рф

Обстоятельства дела, по которому Сергея Супруна задержали прямо на рабочем месте, пока не разглашаются, следственные органы не комментируют произошедшее, в самом ДГХ также не располагают информацией.

#НОВОСТИ

О том, что Сергея Супруна задержали прямо в ходе селекторного совещания, сообщил телеграм-канал Борус.

В ДГХ DK.ru подтвердили, что в здании ведомства проводились следственные действия, но какое именно подразделение их проводило, неизвестно: сотрудники правоохранительных органов были в форме темного цвета без надписей. Работу департамента это событие не нарушило, все сотрудники находятся на своих местах и продолжают выполнять свои обязанности.

Сергей Супрун курирует кадровые и общие вопросы, в мэрию он перешел на работу из МУК «Красноярская», которая была создана в 2014 году на базе МП «ПЖРЭТ № 7». Муниципальная управляющая компания обслуживала много проблемных домов, а ее деятельность неоднократно критиковалась и жителями, и депутатами горсовета Красноярска. Сергей Супрун возглавил компанию весной 2015 года и проработал в ней шесть лет.

 

Автор: Петр Савельев
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