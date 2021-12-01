В Красноярске открыли самую большую в Сибири многоуровневую парковку

Возвели ее в рекордные сроки — всего за 100 дней. Она является частью проекта бизнес-центра «Баланс», но пользоваться ей смогут не только его арендаторы.

Строительная компания «Арбан» сдала в эксплуатацию новую многоуровневую парковку. Сегодня она начала работать.

Паркинг начали строить летом этого года. К его возведению подключили 29 подрядных организаций, что позволило завершить строительство в кратчайшие сроки — всего за 100 дней.

Каждый субподрядчик отвечал за свой участок работ, которые велись круглосуточно. Плюс воля и железная дисциплина. Все это позволило нам оперативно решить задачу», — рассказал руководитель компании Василий Попов.

По его словам, изначально парковку рассчитывали на 300 машиномест, но потом решили увеличить емкость, приведя ее в соответствие с текущей загруженностью улиц города.

Количество машин в Красноярске за последние годы увеличилось почти втрое, поэтому мы и решили строить парковку большего объема», — сказал Попов.

В итоге паркинг рассчитан на 807 машиномест, часть из которых адаптирована для маломобильных групп населения. Также предусмотрены места с зарядными устройствами для электромобилей. Общая площадь парковки составляет 24,8 тысячи квадратных метров, которые распределены по девяти уровням, включая подземные. Она оборудована бесконтактными паркоматами, лифтами и системой навигации. По количеству мест и габаритам это самая большая многоуровневая парковка в Сибири и одна из самых крупных в России. Инвестиции в проект составили 500 млн рублей.

Паркинг является частью комплекса бизнес-центра «Баланс», что на улице Маерчака, 10. Уже летом 2022 года «Арбан» возведет здесь надземный переход, который соединит эти два объекта. При этом ставить свои автомобили здесь смогут не только арендаторы офисов, но и все желающие.

Мы рассчитываем, что новая парковка будет работать в тесной связке с обновлённой улицей Маерчака. В этом году отремонтировали по современным стандартам первый участок магистрали, а в 2022 году продолжим работы на следующем участке. Одновременно с этим здесь формируется каркас общественных пространств и в партнёрстве с бизнесом реализуется программа реновации застроенных территорий», — рассказал присутствовавший на открытии глава Красноярска Сергей Ерёмин.

В первый месяц парковка будет работать в тестовом режиме. Потому и плата за пользование ей будет символической: 10 рублей в час — в первые 10 дней, 20 рублей в час — во вторые, 30 рублей в час — в третьи.

Добавим, что сейчас в «Балансе» работает около 3 000 сотрудников различных компаний-арендаторов. С учетом новой парковки, обеспеченность бизнес-центра местами для машин, превысит 1 200 машиномест, что больше установленных законом нормативов.