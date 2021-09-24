На месте заброшенного здания «КрасКона» появится деловой центр в 6 этажей

Публичные слушания по проекту реконструкции недостроенного здания в центре города прошли в управлении архитектуры администрации Красноярска. Главный вопрос — отступы.

Цех кондитерской фабрики размещен за пределами красных линий. Когда здание начинали возводить, современных требований к отступам не было.

Поэтому, основной вопрос, который необходимо было согласовать на слушаниях, — отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Компанию РУСАЛ, которая и намерена создать на месте недостроя деловой центр, представлял АО «Русский Алюминий Менеджмент». В итоге РУСАЛу согласовали отступ от красных линий.

Таким образом на месте недостроя на Карла Марка, 22а построят головной офис компании РУСАЛ. Сейчас в здании 4 этажа, но в будущем к нему пристроят еще 2.

На первом этаже будет находится фитнес-центр, кафе и музей РУСУЛа, на подземном — парковка на 53 машино-места и технические помещения.

Офисы займут территорию со 2 по 6 этаж.

Проектировщики обещают, что, здание будет гармонично смотреться в центре города — по планам, по архитектуре оно будет сочетаться со зданием краевого суда.

Вся площадь застройки займет более 4 тысяч квадратных метров. На «КрасКоне» предполагалось на тысячу квадратов меньше, однако РУСАЛ присоединил площадь во дворе и планирует приобрести еще один участок у собственника кондитерской фабрики.

На прием предложений и замечаний от жителей есть еще пара недель, но у собравшихся чиновников и архитекторов не было нареканий.

Напомним, долгострой находится в заброшенном состоянии более 20 лет. Возводить здание начали в 1992 году, однако уже в 1998 году заморозили стройку из-за экономического кризиса.

Читайте также: