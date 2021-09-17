В заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочих

В недостроенном здании в центре заметили рабочих в спецодежде и касках. Однако в мэрии Красноярска заявили, что не давали разрешение на демонтаж или реконструкцию здания.

Долгострой находится в заброшенном состоянии почти 20 лет, его пытались продать за 300 млн руб. В итоге здание выкупила компания Русал.

В планах у предприятия — перевести туда свой головной офис.

Напомним, что возводить здание начали в 1992 году, однако уже в 1998 году заморозили стройку из-за экономического кризиса.

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