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В заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочих

В заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочих
Иллюстрация: Яндекс

В недостроенном здании в центре заметили рабочих в спецодежде и касках. Однако в мэрии Красноярска заявили, что не давали разрешение на демонтаж или реконструкцию здания.

#НОВОСТИ

Долгострой находится в заброшенном состоянии почти 20 лет, его пытались продать за 300 млн руб. В итоге здание выкупила компания Русал.

В планах у предприятия — перевести туда свой головной офис.

Напомним, что возводить здание начали в 1992 году, однако уже в 1998 году заморозили стройку из-за экономического кризиса.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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