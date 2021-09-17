В заброшенном недострое «Краскона» заметили рабочих
В недостроенном здании в центре заметили рабочих в спецодежде и касках. Однако в мэрии Красноярска заявили, что не давали разрешение на демонтаж или реконструкцию здания.
Долгострой находится в заброшенном состоянии почти 20 лет, его пытались продать за 300 млн руб. В итоге здание выкупила компания Русал.
В планах у предприятия — перевести туда свой головной офис.
Напомним, что возводить здание начали в 1992 году, однако уже в 1998 году заморозили стройку из-за экономического кризиса.
Читайте также:
-
«Краскон» признали на международном уровне
Конфеты красноярской кондитерской фабрики признали лучшими по качеству из продукции почти трех десятков подобных компаний из разных стран. Также эксперты оценили широкий ассортимент.
-
На «Красконе» увеличили производство конфет
В течение полугода на фабрике реализовывали проект по увеличению производительности линии конфет с помадным корпусом за счет внедрения технологий бережливого производства.
-
Воображаемый «Ашан» в Красноярске продан: кому, почем и для чего
На самом деле недострой на границе с Емельяновским районом носит гордое название ТЦ «Новалэнд». Но красноярцы знали; здесь когда-нибудь будет «Ашан». Увы, воображаемый.
-
Ставший символом Красноярска долгострой снова выставили на продажу
Бывшее здание «КАТЭКНИИуголь» с гектаром земли снова продают. Это уже в третий раз за без малого полтора года. Объявленная цена при этом выросла в 1000 раз.
-
Мэрия Красноярска через суд изымает долгострой на набережной
Разрешение на строительство жилого комплекса на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Дубровинского было выдано больше 10 лет назад. Но за это время так и не было ничего построено.
-
Дайджест DK.RU: новый ресторан и вторая жизнь красноярского долгостроя
…а также большие планы по развитию водного туризма, фестиваль «МИР Сибири» в цифрах и хантинг красноярцев «Аэрофлотом». Чем запомнится уходящая рабочая неделя 15-19 июля.
-
Из долгостроя в красноярской покровке сделают уникальный миграционный центр
Строительство Управления по вопросам миграции было начато в 2016 году, но не было закончено в срок из-за расторжения контрактов с подрядчиками.
-
Долгострой Красноярска «вышел из тени»
Здание начали возводить еще в 1985 году и построили за девять месяцев. С тех пор объект «заморожен».