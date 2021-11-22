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Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу

Красноярский офис «Малтата» выставили на продажу
Иллюстрация: yandex.ru

Здание площадью почти 9 тысяч квадратных метров продается за полмиллиарда рублей. На сегодня оно практически полностью заполнено арендаторами.

#НОВОСТИ
Офисное здание на улице Маерчака, 31А в Красноярске выставили на продажу. Объявление об этом опубликовано на сайте агентства коммерческой недвижимости «Деловой Красноярск».
 
За полностью отделанное помещение, с системами кондиционирования, видеонаблюдения и контроля доступа, площадью 8 771 кв.м. собственники хотят 480 млн рублей. В здании также расположены кафе и спортзал, а рядом с ним — парковка на 300 машиномест.
Здание на 95% заполнено арендаторами и приносит стабильный доход. Вся „математика“ будет доступна заинтересованным покупателям после встречи на объекте», — сказано в объявлении.
Кто является владельцем здания, выяснить не удалось. Однако известно, что земля под ним принадлежит компании «Малтат», учредителями которой являются братья Нуссы — Владимир (50,3% уставного капитала) и Виталий (49,7%). Занимается она лесозаготовкой.
 
Организация зарегистрирована по этому адресу с 2005 года. По данным сервиса «Зачестныйбизнес», в 2020-м она заработала 311 тысяч рублей чистой прибыли при выручке 54,8 млн рублей. При этом годом ранее эти цифры были на уровне 38 тысяч и 51,5 млн рублей соответственно.
 
Причины продажи также не ясны.
 
Автор: Петр Савельев
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