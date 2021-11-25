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Улицу Маерчака в Красноярске продолжат ремонтировать в следующем году

Улицу Маерчака в Красноярске продолжат ремонтировать в следующем году
Иллюстрация: admkrsk.ru

Ремонт проходит в два этапа. Первый завершился в этом году. За него подрядчику заплатили более 40 млн рублей.

#НОВОСТИ
Первый этап ремонта улицы Маерчака в Красноярске завершился. Об рассказали в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства города.
Речь идет о 180-метровом участке от проспекта Свободный до здания финансово-экономического колледжа (Маерчака, 20).
Здесь полностью заменили бортовые камни, уложили два слоя прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для большей безопасности на участке обустроили разделительную полосу, предусмотрели технические тротуары. В следующем году работу продолжат, поскольку ремонт проводится в два этапа», — рассказали в УДИБ.
Ремонт этого участка начался в сентябре этого года, после того как был найден подрядчик. Им стала компания «ПромСтрой». За эту работу ей заплатят 40,45 млн рублей.
 
Эта же компания ремонтировала в этом году участок улицы Калинина — от дома № 169/10 до выезда из Красноярска. Здесь также заменили бордюры и покрытие проезжей части, отремонтировали тротуары, обустроили остановки и пешеходные переходы. За это подрядчик получит 69,65 млн рублей.
 
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Но считают, что за последнее время дороги в регионе стали лучше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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Автор: Петр Савельев
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