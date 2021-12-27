Красноярский Биг-Бен перешел на новогодний репертуар
Часы на здании мэрии Красноярска с сегодняшнего дня и до 14 января каждый день будут исполнять праздничные мелодии, которые ассоциируются у горожан с Новым годом.
Мэрия опубликовала расписание «концерта»:
09:00 – «Пять минут»;
12:00 – гимн Российской Федерации;
13:00 – «Happy New Year»;
14:00 – «Танец феи Драже»;
15:00 – «В лесу родилась ёлочка»;
16:00 – «Пять минут»;
17:00 – «Марш из Щелкунчика»;
18:00 – «Happy New Year»;
19:00 – «Танец феи Драже»;
20:00 – «В лесу родилась ёлочка»;
21:00 – «Пять минут».
Напомним, в этом году красноярскому Биг-Бену исполнилось 20 лет. Часы были построены по инициативе Петра Пимашкова, а традиция менять их «голос» появилась уже при Сергее Еремине. В дни праздников теперь Биг-Бен играет знаменитые мелодии, которые ассоциируются с этими датами. Все мелодии можно найти на официальном сайте мэрии в специальном разделе и даже скачать их на свой телефон.
Отметим, что репертуар часов довольно разнообразен, в нем есть и студенческая песня «На французской стороне», и знаменитая «UNO» группы «Little Big».
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