Красноярский Биг-Бен перешел на новогодний репертуар

Часы на здании мэрии Красноярска с сегодняшнего дня и до 14 января каждый день будут исполнять праздничные мелодии, которые ассоциируются у горожан с Новым годом.

Мэрия опубликовала расписание «концерта»:

09:00 – «Пять минут»;

12:00 – гимн Российской Федерации;

13:00 – «Happy New Year»;

14:00 – «Танец феи Драже»;

15:00 – «В лесу родилась ёлочка»;

16:00 – «Пять минут»;

17:00 – «Марш из Щелкунчика»;

18:00 – «Happy New Year»;

19:00 – «Танец феи Драже»;

20:00 – «В лесу родилась ёлочка»;

21:00 – «Пять минут».

Напомним, в этом году красноярскому Биг-Бену исполнилось 20 лет. Часы были построены по инициативе Петра Пимашкова, а традиция менять их «голос» появилась уже при Сергее Еремине. В дни праздников теперь Биг-Бен играет знаменитые мелодии, которые ассоциируются с этими датами. Все мелодии можно найти на официальном сайте мэрии в специальном разделе и даже скачать их на свой телефон.

Отметим, что репертуар часов довольно разнообразен, в нем есть и студенческая песня «На французской стороне», и знаменитая «UNO» группы «Little Big».

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