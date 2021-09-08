Красноярский «Биг-Бен» дает концерт в честь своего юбилея
Башне с часами у здания мэрии Красноярска исполнилось 20 лет: 8 сентября 2001 года они начали отсчет времени. По этому поводу один из символов Красноярска дает концерт.
Каждый час в течение дня будет отбиваться песней, сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр города Сергей Еремин.
Программа концерта выглядит следующим образом:
9.00 – «Утренняя гимнастика»
10.00 – «Герои спорта»
11.00 – «Если с другом вышел в путь»
12.00 – «Гимн России»
13.00 – «Земля в иллюминаторе»
14.00 – «Марш высотников»
15.00 – «Лебединая верность»
16.00 – «Песенка студента»
17.00 – «Прощальный вальс»
18.00 – «Пусть всегда будет солнце»
19.00 – «Королева красоты»
20.00 – «Папа может»
21.00 – «Гимн города Красноярска»
Часы были построены по инициативе Петра Пимашкова, а традиция менять их «голос» появилась уже при Сергее Еремине. В дни праздников теперь Биг-Бен играет знаменитые мелодии, которые ассоциируются с этими датами. Все мелодии можно найти на официальном сайте мэрии в специальном разделе и даже скачать их на свой телефон.
Отметим, что репертуар часов довольно разнообразен, в нем есть и студенческая песня «На французской стороне», и знаменитая «UNO» группы «Little Big».
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