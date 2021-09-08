Красноярский «Биг-Бен» дает концерт в честь своего юбилея

Башне с часами у здания мэрии Красноярска исполнилось 20 лет: 8 сентября 2001 года они начали отсчет времени. По этому поводу один из символов Красноярска дает концерт.

Каждый час в течение дня будет отбиваться песней, сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр города Сергей Еремин.

Программа концерта выглядит следующим образом:

9.00 – «Утренняя гимнастика»

10.00 – «Герои спорта»

11.00 – «Если с другом вышел в путь»

12.00 – «Гимн России»

13.00 – «Земля в иллюминаторе»

14.00 – «Марш высотников»

15.00 – «Лебединая верность»

16.00 – «Песенка студента»

17.00 – «Прощальный вальс»

18.00 – «Пусть всегда будет солнце»

19.00 – «Королева красоты»

20.00 – «Папа может»

21.00 – «Гимн города Красноярска»

Часы были построены по инициативе Петра Пимашкова, а традиция менять их «голос» появилась уже при Сергее Еремине. В дни праздников теперь Биг-Бен играет знаменитые мелодии, которые ассоциируются с этими датами. Все мелодии можно найти на официальном сайте мэрии в специальном разделе и даже скачать их на свой телефон.

Отметим, что репертуар часов довольно разнообразен, в нем есть и студенческая песня «На французской стороне», и знаменитая «UNO» группы «Little Big».

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