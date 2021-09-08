Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
73,19
86,89
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский «Биг-Бен» дает концерт в честь своего юбилея

Красноярский «Биг-Бен» дает концерт в честь своего юбилея
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

Башне с часами у здания мэрии Красноярска исполнилось 20 лет: 8 сентября 2001 года они начали отсчет времени. По этому поводу один из символов Красноярска дает концерт.

#НОВОСТИ

Каждый час в течение дня будет отбиваться песней, сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр города Сергей Еремин.

Программа концерта выглядит следующим образом:

9.00 – «Утренняя гимнастика»

10.00 – «Герои спорта»

11.00 – «Если с другом вышел в путь»

12.00 – «Гимн России»

13.00 – «Земля в иллюминаторе»

14.00 – «Марш высотников»

15.00 – «Лебединая верность»

16.00 – «Песенка студента»

17.00 – «Прощальный вальс»

18.00 – «Пусть всегда будет солнце»

19.00 – «Королева красоты»

20.00 – «Папа может»

21.00 – «Гимн города Красноярска»

Часы были построены по инициативе Петра Пимашкова, а традиция менять их «голос» появилась уже при Сергее Еремине. В дни праздников теперь Биг-Бен играет знаменитые мелодии, которые ассоциируются с этими датами. Все мелодии можно найти на официальном сайте мэрии в специальном разделе и даже скачать их на свой телефон.

Отметим, что репертуар часов довольно разнообразен, в нем есть и студенческая песня «На французской стороне», и знаменитая «UNO» группы «Little Big».

Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентябряКрасноярск ожидает теплая вторая неделя сентября
  • Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском краеСергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском крае
  • «Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»
  • Лучших молодых предпринимателей выбрали в КрасноярскеЛучших молодых предпринимателей выбрали в Красноярске
  • Губернатор назначил Сергея Козупицу вице-премьером Красноярского краяГубернатор назначил Сергея Козупицу вице-премьером Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.