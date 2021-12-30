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В Красноярске начали строить пешеходный мост через улицу Калинина

В Красноярске начали строить пешеходный мост через улицу Калинина
Иллюстрация: admkrsk.ru

Возводят сооружение в первую очередь для безопасности учащихся новой школы, которая должна появиться в этом районе.

#НОВОСТИ
На улице Калинина в районе дома № 177 начали строить пешеходный мост. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.
 
Длина нового моста составит 132 метра. Он будет оборудован лифтами и лестничными сходами. Закончить строительство должны к августу 2022 года.
Сроки строительства пешеходного моста синхронизированы с возведением в микрорайоне Бугач новой школы — в первую очередь мост строится для безопасности учащихся. На Калинина построят образовательный кластер — самый вместительный за Уралом. Он рассчитан на 1550 школьников» — рассказали в мэрии.
Мост строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
 
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Его предшественник был закрыт и демонтирован в 2015 году. Металлоемкость моста превысила 60 тысяч тонн, весь металл изготовлен в Красноярске.

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Автор: Петр Савельев
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