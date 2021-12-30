В Красноярске начали строить пешеходный мост через улицу Калинина

Возводят сооружение в первую очередь для безопасности учащихся новой школы, которая должна появиться в этом районе.

На улице Калинина в районе дома № 177 начали строить пешеходный мост. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Длина нового моста составит 132 метра. Он будет оборудован лифтами и лестничными сходами. Закончить строительство должны к августу 2022 года.

Сроки строительства пешеходного моста синхронизированы с возведением в микрорайоне Бугач новой школы — в первую очередь мост строится для безопасности учащихся. На Калинина построят образовательный кластер — самый вместительный за Уралом. Он рассчитан на 1550 школьников» — рассказали в мэрии.

Мост строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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