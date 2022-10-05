В Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДД
С 6 октября на дорогах края начнут работать новые камеры. Контракт на размещение и обслуживание оборудования «Управление автомобильных дорог» заключило с «Лабораторией транспортных систем».
Дорожные камеры в Красноярске научат штрафовать за выключенные фары
Новая технология разработана на основе нейросетей. Внедрить ее собираются ближе к осени этого года. Помимо Красноярска это нововведение коснется еще 11 российских городов.
Красноярску добавили дорожных камер
Новые комплексы фиксации нарушений ПДД появятся в нескольких районах города и пригородных трассах. Всего их будет установлено девять. Работать они начнут уже завтра.
«Большой брат следит за тобой»: в КРУДОР рассказали о местах установки передвижных камер
Специальные таблички, предупреждающие водителей о приближении к передвижным комплексам фиксации нарушений ПДД, начали устанавливать на дорогах края. Где установлены камеры в Красноярске?