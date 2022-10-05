В Красноярске и крае установили еще 40 камер фиксации нарушений ПДД

С 6 октября на дорогах края начнут работать новые камеры. Контракт на размещение и обслуживание оборудования «Управление автомобильных дорог» заключило с «Лабораторией транспортных систем».

Контракт будет действовать в течение пяти лет. Уже завтра в Красноярске запустят в работу 27 камер, еще по 2 в Норильске и Ачинске и по одной в Зеленогорске, Железногорске, Канске, Минусинске и Назарове. Несколько камер установят на региональных трассах в Назаровском и Сухобузимском районах. Ранее в крае было 104 стационарных рубежа контроля. Теперь их будет 154.

Камеры будут «ловить» тех, кто проехал перекрестки с нарушением или проигнорировал требования разметки и дорожных знаков. Некоторые рубежи контроля будут фиксировать непредоставление преимущества пешеходу на «зебрах». По словам Андрея Сиротинина, начальника управления краевой Госавтоинспекции, в скором времени камеры также будут выявлять тех, кто не пристегивается ремнем безопасности.

Как рассказали в КРУДОР , до конца 2022 в Красноярском крае должны запустить еще 44 камеры фиксации нарушений ПДД. Читайте также:

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