Дорожные камеры в Красноярске научат штрафовать за выключенные фары

Новая технология разработана на основе нейросетей. Внедрить ее собираются ближе к осени этого года. Помимо Красноярска это нововведение коснется еще 11 российских городов.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Красноярске смогут распознавать включены или нет ходовые огни автомобиля и ближний свет фар. Об этом сообщило агентство Autonews , со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, новую опцию получат комплексы видеофиксации, разработанные компанией «Астролаб». Такие, помимо Красноярска, установлены еще в 11 городах России — всего около 1 500 камер.

Новую функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов», — рассказал генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин.

Также он уточнил, что регионы будут сами решать, когда начинать использовать (и использовать ли вовсе) это новшество.

Сколько таких камер установлено в Красноярске и будут ли на них активировать функцию распознавания выключенных фар, оперативно выяснить не удалось — в КрУДоре, на балансе которого стоят все камеры края, пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено в 11:32: В КрУДоре DK.RU рассказали, что подобных камер (от «Астралаба») в Красноярске нет и внедрять подобную функцию в ближайший год упрвление не собирается. Связаться же с коллегами из Autonews, чтобы прояснить ситуацию, пока не удалось, ввиду разницы часовых поясов.

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