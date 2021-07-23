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Дорожные камеры в Красноярске научат штрафовать за выключенные фары

Дорожные камеры в Красноярске научат штрафовать за выключенные фары
Иллюстрация: zr.ru

Новая технология разработана на основе нейросетей. Внедрить ее собираются ближе к осени этого года. Помимо Красноярска это нововведение коснется еще 11 российских городов.

#НОВОСТИ
Камеры фиксации нарушений ПДД в Красноярске смогут распознавать включены или нет ходовые огни автомобиля и ближний свет фар. Об этом сообщило агентство Autonews, со ссылкой на собственные источники.
 
По имеющейся информации, новую опцию получат комплексы видеофиксации, разработанные компанией «Астролаб». Такие, помимо Красноярска, установлены еще в 11 городах России — всего около 1 500 камер.
Новую функцию мы будем запускать ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее. Мы знаем о большом интересе к этой функции со стороны заказчиков из разных регионов», — рассказал генеральный директор «Астралаб» Сергей Ласкин.
Также он уточнил, что регионы будут сами решать, когда начинать использовать (и использовать ли вовсе) это новшество.
 
Сколько таких камер установлено в Красноярске и будут ли на них активировать функцию распознавания выключенных фар, оперативно выяснить не удалось — в КрУДоре, на балансе которого стоят все камеры края, пообещали прокомментировать ситуацию позже.
 
Обновлено в 11:32: В КрУДоре DK.RU рассказали, что подобных камер (от «Астралаба») в Красноярске нет и внедрять подобную функцию в ближайший год упрвление не собирается. Связаться же с коллегами из Autonews, чтобы прояснить ситуацию, пока не удалось, ввиду разницы часовых поясов.
 
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Автор: Петр Савельев
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