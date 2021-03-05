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Красноярску добавили дорожных камер

Красноярску добавили дорожных камер
Иллюстрация: пресс-служба Минтранса Красноярского края

Новые комплексы фиксации нарушений ПДД появятся в нескольких районах города и пригородных трассах. Всего их будет установлено девять. Работать они начнут уже завтра.

#НОВОСТИ
Сеть камер фиксации нарушении правил дорожного движения Красноярска пополнится еще шестью комплексами. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Красноярского края.
 
Первые три будут реагировать на проезд автомобиля «на красный», выезд за стоп-линию, превышение скорости и повороты налево/направо. Их установят на:
  • улице Белинского, 3;
  • путепроводе на ул. Калинина — ул. 2-я Брянская;
  • путепроводе на ул. Тотмина — ул. Калинина.
Еще три комплекса, фиксирующие непредоставление преимущества пешеходу, установят на нерегулируемых пешеходных переходах на:
  • улице Лесопарковая в районе ул. Курчатова, 15Б;
  • улице Гусарова, 7;
  • улице Краснодарская, 8.
Помимо этого новые комплексы фиксации нарушений появятся на пригородных трассах Красноярка — два у аэропорта (на 1-м и 2-м километре) и один на 19-м километре дороги в Железногорск.
 
Как рассказали DK.RU в Минтрансе, все камеры уже установлены и подключены. Работать они начнут с завтрашнего дня.
Теперь в Красноярске действует 42 рубежа контроля, оборудованные стационарными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Автор: Евгений Волошинский
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