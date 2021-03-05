Красноярску добавили дорожных камер

Новые комплексы фиксации нарушений ПДД появятся в нескольких районах города и пригородных трассах. Всего их будет установлено девять. Работать они начнут уже завтра.

Сеть камер фиксации нарушении правил дорожного движения Красноярска пополнится еще шестью комплексами. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Красноярского края.

Первые три будут реагировать на проезд автомобиля «на красный», выезд за стоп-линию, превышение скорости и повороты налево/направо. Их установят на:

улице Белинского, 3;

путепроводе на ул. Калинина — ул. 2-я Брянская;

путепроводе на ул. Тотмина — ул. Калинина.

Еще три комплекса, фиксирующие непредоставление преимущества пешеходу, установят на нерегулируемых пешеходных переходах на:

улице Лесопарковая в районе ул. Курчатова, 15Б;

улице Гусарова, 7;

улице Краснодарская, 8.

Помимо этого новые комплексы фиксации нарушений появятся на пригородных трассах Красноярка — два у аэропорта (на 1-м и 2-м километре) и один на 19-м километре дороги в Железногорск.

Как рассказали DK.RU в Минтрансе, все камеры уже установлены и подключены. Работать они начнут с завтрашнего дня.

Теперь в Красноярске действует 42 рубежа контроля, оборудованные стационарными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД.