Отремонтированную улицу Маерчака запускают для движения в обе стороны

Мэрия Красноярска сообщает, что ул. Маерчака открывают для движения транспорта в обе стороны.

Улицу Маерчака откроют для движения транспорта в 6 часов утра 6 октября 2022.

Тем не менее автобусы на данный участок пока не вернутся — перевозчики будут ходить по Железнодорожников. О возвращении на Маерчака общественного транспорта будет сообщено отдельно.

Кроме того, работы на ул. Маерчака продолжатся — будут доводиться примыкания, монтироваться освещение и светофоры.

Окончательно улицу должны сдать к 15 октября 2022, согласно условиям контракта.

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