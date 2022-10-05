Отремонтированную улицу Маерчака запускают для движения в обе стороны
Мэрия Красноярска сообщает, что ул. Маерчака открывают для движения транспорта в обе стороны.
Улицу Маерчака откроют для движения транспорта в 6 часов утра 6 октября 2022.
Тем не менее автобусы на данный участок пока не вернутся — перевозчики будут ходить по Железнодорожников. О возвращении на Маерчака общественного транспорта будет сообщено отдельно.
Кроме того, работы на ул. Маерчака продолжатся — будут доводиться примыкания, монтироваться освещение и светофоры.
Окончательно улицу должны сдать к 15 октября 2022, согласно условиям контракта.
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