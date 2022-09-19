В Красноярске на день запретят остановку и стоянку на Октябрьском мосту

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В Красноярске в это воскресенье, 25 сентября, будет запрещена остановка и стоянка машин на Октябрьском мосту. В этот день на острове Татышев пройдет фестиваль «Русское лето».