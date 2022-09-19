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В Красноярске на день запретят остановку и стоянку на Октябрьском мосту

В Красноярске на день запретят остановку и стоянку на Октябрьском мосту
Иллюстрация: скриншот 2гис

В Красноярске в это воскресенье, 25 сентября, будет запрещена остановка и стоянка машин на Октябрьском мосту. В этот день на острове Татышев пройдет фестиваль «Русское лето».

#НОВОСТИ
В пресс-службе администрации города рассказали, что остановиться на мосту нельзя будет с 6 утра и до 23:00. 
 
На фестивале «Русское лето» пройдут различные спортивные мероприятия и экстремальное шоу. Как сообщили организаторы, мероприятие стартует в 14:00 и продлится до вечера. Под занавес дня выступят Ольга Кормухина и группа «7Б». Вход на фестиваль свободный.
 
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Автор: Петр Савельев
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