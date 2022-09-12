Улицу Маерчака откроют для движения сегодня

Ремонтировать улицу начала в июле этого года. Закончить все работы планировали к 1 сентября.

Движение по улице Маерчака в Красноярске частично возобновится 12 сентября 2022. Об этом мэрия города сообщила в своем паблике в соцсетях.

Напомним, что работы по модернизации Маерчака стартовали 2 июля этого года. Панировалось, что закончатся они к 1 сентября. Но погода внесла свои коррективы. По итогу улицу начали готовить к открытию только в конце прошлой недели, да и то лишь в одну сторону.

Теплые дни позволили дорожникам завершить работы по укладке асфальта на нечетной стороне ул.Маерчака. С 6 утра понедельника движение будет открыто по половине улицы — от „Космоса“ до ул. Республики», — сообщили в администрации города.

Читайте также:

Объявлен конкурс на капремонт федеральной трассы «Сибирь» на 5,3 млрд ФКУ «ФУАД «Енисей» ищет подрядчиков на капитальный ремонт трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае на конкурсной основе.

В Красноярске для строительства метрополитена закроют улицу Маркса

Депутаты Заксобрания края обсудили этапы строительства метро в столице региона. Важной темой стало обсуждение ограничения движения транспорта.

В Красноярске с 4 августа ограничат движение по улице Кирова. Это надолго

Специалисты будут проводить ремонт теплосети по улице Кирова, 37. Чтобы обеспечит безопасность дорожного движения, улицу решили перекрыть до конца августа.