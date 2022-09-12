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Улицу Маерчака откроют для движения сегодня

Улицу Маерчака откроют для движения сегодня
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

Ремонтировать улицу начала в июле этого года. Закончить все работы планировали к 1 сентября.

#НОВОСТИ
Движение по улице Маерчака в Красноярске частично возобновится 12 сентября 2022. Об этом мэрия города сообщила в своем паблике в соцсетях.
 
Напомним, что работы по модернизации Маерчака стартовали 2 июля этого года. Панировалось, что закончатся они к 1 сентября. Но погода внесла свои коррективы. По итогу улицу начали готовить к открытию только в конце прошлой недели, да и то лишь в одну сторону.
Теплые дни позволили дорожникам завершить работы по укладке асфальта на нечетной стороне ул.Маерчака. С 6 утра понедельника движение будет открыто по половине улицы — от „Космоса“ до ул. Республики», — сообщили в администрации города.
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Автор: Петр Савельев
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