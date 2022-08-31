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Объявлен конкурс на капремонт федеральной трассы «Сибирь» на 5,3 млрд

Объявлен конкурс на капремонт федеральной трассы «Сибирь» на 5,3 млрд
Иллюстрация: t24.su

ФКУ «ФУАД «Енисей» ищет подрядчиков на капитальный ремонт трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае на конкурсной основе.

#НОВОСТИ

Работы разбиты на четыре этапа, два из которых объединены в единый контракт.

Общая начальная цена трех контрактов — 5,26 млрд рублей.

Общая протяженность участков трассы — 25,3 км.

1 контракт — стоимость капремонта 10 км участка оценен Росавтодором в 2 млрд рублей. Его необходимо выполнить до 15 ноября 2023.

2 контракт — начальная цена аукциона по второго контракта с протяженностью шоссе 8,6 км оценена в 1,63 млрд рублей. Работы по нему должны быть завершены до 15 ноября 2024.

3 контракт — участок протяженностью 6,7 км. Начальная цена закупки — 1,58 млрд рублей. Сроки — до 15 ноября 2024.

Заявки для участия в трех конкурсах принимаются до 26 сентября 2022.

Итоги планируется подвести 29 сентября 2022.

Справка

Трасса Р255 «Сибирь» (бывший код М53), протяженность ~1829 км, дорожное покрытие — асфальтобетон, гравий, управляющая компания — "Росавтодор".
 

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Автор: Петр Савельев
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