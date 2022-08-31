Объявлен конкурс на капремонт федеральной трассы «Сибирь» на 5,3 млрд
ФКУ «ФУАД «Енисей» ищет подрядчиков на капитальный ремонт трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае на конкурсной основе.
Работы разбиты на четыре этапа, два из которых объединены в единый контракт.
Общая начальная цена трех контрактов — 5,26 млрд рублей.
Общая протяженность участков трассы — 25,3 км.
1 контракт — стоимость капремонта 10 км участка оценен Росавтодором в 2 млрд рублей. Его необходимо выполнить до 15 ноября 2023.
2 контракт — начальная цена аукциона по второго контракта с протяженностью шоссе 8,6 км оценена в 1,63 млрд рублей. Работы по нему должны быть завершены до 15 ноября 2024.
3 контракт — участок протяженностью 6,7 км. Начальная цена закупки — 1,58 млрд рублей. Сроки — до 15 ноября 2024.
Заявки для участия в трех конкурсах принимаются до 26 сентября 2022.
Итоги планируется подвести 29 сентября 2022.
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