Драмы, фэнтези и комедии: Красноярск готовится к «Ночи кино»

Ежегодный праздник «День кино» пройдет в Красноярске 27 августа. А вместе с ним город ожидает не менее значимое событие — всероссийская культурная акция «Ночь кино».

В рамках мероприятия зрители смогут увидеть достижения великих кинематографистов.

По всей стране проходят показы главных отечественных блокбастеров последних лет, проводятся мастер-классы и творческие встречи с кинематографистами, организуются лекции от экспертов в области кино, а также игры и всевозможные экскурсии.

В рамках «Ночи кино» тысячи зрителей смогут увидеть на больших экранах основанную на реальных событиях спортивную драму Алексея Сидорова «Чемпион мира», эпическое фэнтези Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник Тьмы» и фантастическую комедию Алексея Нужного «Пара из будущего».

Также все желающие смогут принять участие в мастер-классах, интеллектуальных квизах и других активностях. Зрителей ждут отечественные блокбастеры, кино на пленке, а также встречи с современными режиссерами Красноярского края.

Отметим, в Красноярске в акции примут участие 13 площадок, но главные события пройдут в «Доме кино» и «Енисей кино».

Кроме того, у зрителей будет возможность посмотреть кино на пленке и поучаствовать в обсуждении актуальной темы интернет-пиратства.

««Ночь кино» — это, без преувеличения, уникальное событие. Подобных акций, когда на больших экранах по всей стране совершенно бесплатно демонстрируют главные блокбастеры, вышедшие за год, нет практически нигде в мире. Но это не просто очередной повод посмотреть хорошие фильмы, это настоящий праздник, посвященный всем, кто искренне любит кино. Известные режиссеры рассказывают о своих новых проектах, зрители участвуют в мастер-классах и играх, дети и взрослые получают возможность погрузиться в историю киноискусства и узнать что-то новое«, — рассказала Ирина Белова, генеральный директор КГАУК «Енисей кино»

Отметим, ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в России уже в шестой раз. Оператором акции «Ночи кино» в Красноярском крае является КГАУК «Енисей кино».

Ознакомиться с полным списком площадок можно по ссылке.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске будут снимать детективный сериал «Первый отдел». Съемками будет заниматься компания «Сибирь Триикс Медиа».

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