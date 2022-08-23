В Красноярске будут снимать детективный сериал для федеральных каналов

Красноярск становится востребованной кинолокацией. В сентябре у нас начнутся съемки сериала «Первый отдел».

Об этом сообщается на сайте правительства края. Как и о том, что в Красноярске открывается представительство кинокомпании «Сибирь Триикс Медиа», которая, в том числе занимается производством детективного сериала «Первый отдел».

В планах «Сибирь Триикс Медиа» также съемки фильма по произведениям Виктора Астафьева. Кинокомпания намерена активно сотрудничать с «Енисей кино».

Будет создана база с полным техническим оснащением: световым оборудованием, операторской техникой, техникой постпродакшена, чтобы каждый, кто занимается съёмкой, мог пользоваться любой частью производства кино прямо здесь. Люди будут приезжать и снимать кино, не задумываясь о трудностях с доставкой техники, а также поиске кадров для съёмочной площадки», — пояснил Игорь Копылов, режиссер «Сибирь Триикс Медиа».

Добавим, ранее кинокомпания снимала в Красноярском крае фильм о золотой лихорадке. В Красноярске были задействованы такие локации как национальный парк «Столбы», часовня Параскевы Пятницы, музей-усадьба Василия Сурикова.