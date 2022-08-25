Красноярску утвердили новый Генплан
Новая версия документа рассчитана до 2042 года. Прежнюю версию принимали еще в 2015-м.
Сессия Горсовета Красноярска утвердила изменения в Генеральный план города, сообщили в пресс-службе муниципального парламента.
Рассчитан документ о 2042 года. В нем предусмотрено строительство и реконструкция:
- 146 дошкольных образовательных организаций;
- 88 общеобразовательных организаций;
- 18 учреждений дополнительного образования детей;
- 2 музеев;
- 9 кинотеатров и кинозалов;
- 23 библиотек;
- 3 детских библиотек;
- 7 детских школ искусств;
- 2 музыкальных школ;
- 4 домов культуры;
- центров и учреждений клубного типа на 6450 посадочных мест;
- 99 объектов физической культуры и спорта, включая бассейны, спортивные залы общего пользования и плоскостные спортивные сооружения.
Помимо этого в Генплане на 664 гектара увеличена площадь планового озеленения в Красноярске — теперь она составляет 2 227 га. Также решено сохранить рекреационный статус за территорией бывшего санатория «Енисей».
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