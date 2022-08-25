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Красноярску утвердили новый Генплан

Красноярску утвердили новый Генплан
Иллюстрация: vk.com/gorsovetkrasnoyarsk

Новая версия документа рассчитана до 2042 года. Прежнюю версию принимали еще в 2015-м.

#НОВОСТИ
Сессия Горсовета Красноярска утвердила изменения в Генеральный план города, сообщили в пресс-службе муниципального парламента.
 
Рассчитан документ о 2042 года. В нем предусмотрено строительство и реконструкция:
  • 146 дошкольных образовательных организаций;
  • 88 общеобразовательных организаций;
  • 18 учреждений дополнительного образования детей;
  • 2 музеев;
  • 9 кинотеатров и кинозалов;
  • 23 библиотек;
  • 3 детских библиотек;
  • 7 детских школ искусств;
  • 2 музыкальных школ;
  • 4 домов культуры;
  • центров и учреждений клубного типа на 6450 посадочных мест;
  • 99 объектов физической культуры и спорта, включая бассейны, спортивные залы общего пользования и плоскостные спортивные сооружения.
Помимо этого в Генплане на 664 гектара увеличена площадь планового озеленения в Красноярске — теперь она составляет 2 227 га. Также решено сохранить рекреационный статус за территорией бывшего санатория «Енисей».
 
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Автор: Петр Савельев
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