Красноярску утвердили новый Генплан

Новая версия документа рассчитана до 2042 года. Прежнюю версию принимали еще в 2015-м.

Сессия Горсовета Красноярска утвердила изменения в Генеральный план города, сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Рассчитан документ о 2042 года. В нем предусмотрено строительство и реконструкция:

146 дошкольных образовательных организаций;

88 общеобразовательных организаций;

18 учреждений дополнительного образования детей;

2 музеев;

9 кинотеатров и кинозалов;

23 библиотек;

3 детских библиотек;

7 детских школ искусств;

2 музыкальных школ;

4 домов культуры;

центров и учреждений клубного типа на 6450 посадочных мест;

99 объектов физической культуры и спорта, включая бассейны, спортивные залы общего пользования и плоскостные спортивные сооружения.

Помимо этого в Генплане на 664 гектара увеличена площадь планового озеленения в Красноярске — теперь она составляет 2 227 га. Также решено сохранить рекреационный статус за территорией бывшего санатория «Енисей».

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