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«Тема переселения из аварийного жилья остается для Красноярска крайне актуальной»

«Тема переселения из аварийного жилья остается для Красноярска крайне актуальной»
Иллюстрация: dK.RU

На дискуссионном клубе «ДК», приуроченном ко Дню строителя, первый заместитель министра строительства Красноярского края Татьяна Василовская рассказала о приоритетах власти в теме строительства жилья.

#МНЕНИЯ
Взгляды бизнеса и власти на строительство и создание городской среды не то чтобы противоположные — скорее, можно говорить о разных фокусах. Перед властью в первую очередь стоит задача обеспечения жильем работников бюджетной сферы, малоимущих граждан, а потом уже эстетика. Впрочем, по словам Татьяны Василовской, доступное жилье не должно быть синонимом низкого качества.
 
Татьяна Василовская, первый заместитель министра строительства Красноярского края:
— Визуальные изменения в Красноярске сегодня заметны всем. И они отражены в нацпроекте «Жилье и городская среда», который мы активно реализуем. Но, несмотря на все улучшения, в городе остается крайне актуальной тема переселения из аварийного жилья. И нам в министерстве абсолютно понятно, что и для кого строить.
В первую очередь это касается граждан, которые сегодня не могут самостоятельно улучшить жилищные условия. Речь о переселении из аварийного жилья, переселении военнослужащих, чернобыльцев, северян, многодетных семей и т. п. В этом году министерству строительства передали полномочия, которые раньше были у министерства образования, и мы начали строить жилье для детей-сирот. Также мы будем формировать резерв для работников бюджетной сферы, малоимущих граждан.
Конечно, нам очень хотелось бы для этих категорий граждан строить такое же жилье, как строят наши застройщики для своих клиентов. Но, к сожалению, мы пока не можем себе такого позволить, потому что ограничены параметрами, прописанными в госпрограмме, — например, стоимостью квадратного метра. В общем, строим жилье экономкласса — качественное, но без излишеств. И такого жилья и городу, и краю сегодня нужно много. Пока объемы финансирования, выделяемые под эти нужды, недостаточны. Например, на переселение из аварийного жилья в этом году выделено порядка 8 млрд рублей. Это ощутимо меньше, чем нужно, но уже что-то.
Что касается городской среды, то здесь финансирование тоже меньше, чем хотелось бы. В целом по краю речь идет примерно о 2 млрд рублей — это мало в масштабах региона. Но нужно помнить, что раньше на эти задачи деньги вовсе не выделялись — государство обратило внимание на этот аспект жизни в мегаполисах всего несколько лет назад. Плюс подключились частные компании.
В итоге ситуация начала меняться довольно быстро, и города стали преображаться. И в этом направлении нужно продолжать двигаться. Я очень надеюсь, что уже в обозримом будущем в Красноярске не останется неблагоустроенных участков, а среда и жилье будут одинаково качественными и комфортными.
Автор: Петр Савельев
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