В Красноярском крае создали агропромышленный кластер

Работать он будет на юге региона. Пока в него вошло пять компаний.

На юге Красноярского края создадут агропромышленный кластер. Соглашение об этом было подписано на V Минусинском инвестиционном форуме.

Сельхозпроизводители решили объединится, чтобы совместно решать проблемы и задачи, которые перед ними стоят. Например, вопросы, связанные недостатком деталей для сельхозоборудования или вопросы эффективной реализации конечной продукции», — рассказала Юлия Гудкова, руководитель Центра кластерного развития центра «Мой бизнес», который и будет координировать работу кластера.

Также участники кластера планируют совместно пользоваться специальными мерами поддержки, которые доступны именно участникам кластеров, взаимодействовать в маркетинговой сфере, разрабатывать и реализовывать совместные проекты, выводить на рынок новые продукты и т.д.

Сейчас в кластер вошло шесть предприятий: компании «Енисей», «Мельник», «Тесинская мука», «Зернопродукт», «Молоко» и Завод минеральной воды и безалкогольных напитков. Но, как говорят в «Моем бизнесе», он открыт для всех желающих, кто связан с мясным и молочным животноводством, растениеводством и производством сельскохозяйственной техники.

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