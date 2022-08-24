Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.08
59,89
59,33
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае создали агропромышленный кластер

В Красноярском крае создали агропромышленный кластер
Иллюстрация: pixabay.com

Работать он будет на юге региона. Пока в него вошло пять компаний.

#НОВОСТИ
На юге Красноярского края создадут агропромышленный кластер. Соглашение об этом было подписано на V Минусинском инвестиционном форуме.
Сельхозпроизводители решили объединится, чтобы совместно решать проблемы и задачи, которые перед ними стоят. Например, вопросы, связанные недостатком деталей для сельхозоборудования или вопросы эффективной реализации конечной продукции», — рассказала Юлия Гудкова, руководитель Центра кластерного развития центра «Мой бизнес», который и будет координировать работу кластера.
Также участники кластера планируют совместно пользоваться специальными мерами поддержки, которые доступны именно участникам кластеров, взаимодействовать в маркетинговой сфере, разрабатывать и реализовывать совместные проекты, выводить на рынок новые продукты и т.д.
 
Сейчас в кластер вошло шесть предприятий: компании «Енисей», «Мельник», «Тесинская мука», «Зернопродукт», «Молоко» и Завод минеральной воды и безалкогольных напитков. Но, как говорят в «Моем бизнесе», он открыт для всех желающих, кто связан с мясным и молочным животноводством, растениеводством и производством сельскохозяйственной техники.
 
Читайте также:
Господдержку аграриев Красноярского края сфокусируют на фермерах

В следующем году долю субсидий, выделяемых таким хозяйствам, почти удвоят.

«Рекорда не будет»: в Красноярском крае стартовала уборочная кампания

Урожайность в этом году вряд ли дотянет до прошлого — погода сильно скорректировала планы аграриев.

Красноярскому краю вернули сельскую ипотеку

С этого года полученные деньги можно тратить на строительство нового жилья или покупку уже готового.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На конкурс по выбору мэра Красноярска зарегистрировались еще три кандидатаНа конкурс по выбору мэра Красноярска зарегистрировались еще три кандидата
  • Предпринимателям из районов Красноярского края расскажут о мерах поддержкиПредпринимателям из районов Красноярского края расскажут о мерах поддержки
  • Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». СноваСбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова
  • Кто круче: электрокары посоревновались с бензиновыми автомобилями на Красном кольцеКто круче: электрокары посоревновались с бензиновыми автомобилями на Красном кольце
  • «Бирюзу» оштрафовали за загрязнение земли на 21 млн рублей«Бирюзу» оштрафовали за загрязнение земли на 21 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.