Господдержку аграриев Красноярского края сфокусируют на фермерах
В следующем году долю субсидий, выделяемых таким хозяйствам, почти удвоят.
В 2023 году на господдержку малых форм сельского хозяйства Красноярского края направят 70% всех денег, выделяемых из бюджета на развитие агропромышленного комплекса региона. Об том сообщили в местном Заксобрании.
Если раньше из краевой казны на фермерские и приусадебные хозяйства направлялось 40% от общего объема господдержки, то в следующем году она составит уже 70%», — рассказали в краевом парламенте.
В целом же на поддержку АПК Красноярского края в 2023 году будет выделено из регионального бюджета 6,2 млрд рублей.
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Деньги выделялись по грантовой программе «Агростартап». В этом году общая сумма оказалась в полтора раза больше, чем в прошлом.
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