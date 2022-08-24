Господдержку аграриев Красноярского края сфокусируют на фермерах

В следующем году долю субсидий, выделяемых таким хозяйствам, почти удвоят.

В 2023 году на господдержку малых форм сельского хозяйства Красноярского края направят 70% всех денег, выделяемых из бюджета на развитие агропромышленного комплекса региона. Об том сообщили в местном Заксобрании.

Если раньше из краевой казны на фермерские и приусадебные хозяйства направлялось 40% от общего объема господдержки, то в следующем году она составит уже 70%», — рассказали в краевом парламенте.

В целом же на поддержку АПК Красноярского края в 2023 году будет выделено из регионального бюджета 6,2 млрд рублей.

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