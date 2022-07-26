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Начинающим фермерам Красноярского края раздали 90 млн рублей на развитие агробизнеса

Начинающим фермерам Красноярского края раздали 90 млн рублей на развитие агробизнеса
Иллюстрация: krskstate.ru

Деньги выделялись по грантовой программе «Агростартап». В этом году общая сумма оказалась в полтора раза больше, чем в прошлом.

#НОВОСТИ
Два десятка фермеров Красноярского края получили в 2022 году поддержку по программе «Агростартап». Общая сумма выделенных им средств составила 90 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и торговли.
 
Каждый из победителей грантового конкурса получил от 3 до 6 млн рублей при условии софинансирования в размере не менее 10%. Освоить деньги они должны за полтора года.
В этом году объем госпомощи по программе „Агростартап“ увеличен в полтора раза по сравнению с прошлым. Благодаря этому удалось поддержать максимальное количество перспективных проектов. Большинство из них направлены на разведение мясного крупного рогатого скота. Два фермера планируют заниматься молочным животноводством, трое — растениеводством: выращивать в открытом грунте овощи, а также картофель, зерновые и масличные», — рассказал глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.
Гранты «Агростартап» в Красноярском крае выдают уже четвертый год. За это время поддержку получили 65 начинающих фермеров. Общая сумма превысила 250 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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