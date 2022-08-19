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«Рекорда не будет»: в Красноярском крае стартовала уборочная кампания

«Рекорда не будет»: в Красноярском крае стартовала уборочная кампания
Иллюстрация: krasagro.ru

Урожайность в этом году вряд ли дотянет до прошлого — погода сильно скорректировала планы аграриев.

#НОВОСТИ
В 21 районе Красноярского края началась уборочная кампания. На вчерашнюю дату в регионе убрано 37 тыс. гектаров из более чем 1,5 млн, рассказали в краевом Министерстве сельского хозяйства и торговли.
 
О том, каким будет урожай этого года, в ведомстве говорят осторожно — погода внесла существенные корректировки в прогнозы. Как рассказали DK.RU в Минсельхозе, в 2021-м на сегодняшнюю дату урожайность составляла 35 центнеров с гектара, а в этом году речь идет лишь о 26,8 центнера. В ведомстве уверены, что она еще подрастет, когда начнется массовая уборка (сейчас в полях работает 168 комбайнов из примерно 2,5 тыс.), но до прошлогодних 32,1 центнера с гектара (по итогу уборочной) все равно не дотянет.
 
При этом, стоит учитывать, что приведенные цифры отражают так называемую бункерную урожайность — то, сколько намолотил комбайн. После доработки зерна и закладки на хранение, урожайность еще снизится (примерно на 3,5 — 4 центнера с гектара).
 
В целом по Красноярскому краю в этом году засеяно на 4,5% больше земли, чем в прошлом. Основная площадь — 958 тыс. гектаров — под зерновыми и зерновбобовыми (превалируют зерновые — 934,1 тыс. га). Масличными культурами засеяно 235 тыс. гектаров, картошка посажена на более чем 6,1 тыс., а овощи — на 1,1 тыс.
 
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Более чем двукратное падение экспорта в этом сегменте, было компенсировано внутрироссийским потреблением.

В Красноярском крае стали сеять меньше картофеля, но больше зерна

В целом посевные площади региона в этом годы перевалили за полторы тысячи гектаров, что немного больше, чем в прошлом.

Экспорт зерна и рапса из Красноярского края упал почти вдвое

Общий объем отгрузок этих культур по итогу полугода вырос на треть.

 

Автор: Петр Савельев
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