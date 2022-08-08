В Красноярском крае стали сеять меньше картофеля, но больше зерна

В целом посевные площади региона в этом годы перевалили за полторы тысячи гектаров, что немного больше, чем в прошлом.

В 2022 году площадь всех засеянных полей в Красноярском крае составила 1 538 тыс. га, что на 4,5% большем, чем годом ранее. Об этом сообщил Красноярскстат.

Больше всего в регионе засеяно зерновыми и зернобобовыми — 958,2 тыс. га. Это на 3% больше, чем в прошлом году. Меньше же всего посажено картофеля и овощебахчевых —36 тыс. га., что на 0,9% меньше, чем в 2021-м. Также сократились посевы кормовых культур — теперь ими занято 279,1 тыс. га (-9,2%). А вот технические культуры (рапс, лен и т.п.) ощутимо прибавили — под ними в этом году оказалось 264,7 тыс. га., что на 34,6% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что краевые аграрии из числа сельхозпредприятий предпочитают заниматься зерновыми, кормовыми и техническими культурами — в этих секторах им (организациям) принадлежит 75,9%, 83,7% и 77,2% всех посевов соответственно. А вот картофель садят в основном обычные люди — 79,9% всех площадей под этим корнеплодом.

На долю фермеров в 2022 году пришлось 23,7% посевных площадей зерновых и зернобобовых, 22,7% технических, 16,1% кормовых и 11,6% бахчевых культур и картофеля.

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