Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн

По производительности новая машина кратно превосходит технику, которая использовалась ранее. Окупить ее приобретение аграрии намерены максимум за пять лет.

На вооружении сельхозкооператива «Развитие Красноярья» появился уникальный картофелеуборочный комбайн DEWULF RA3060. Таких машин в России, считая эту, всего 15, а за Уралом она третья. Первыми новую технику опробуют в хозяйстве «Дары Малиновки», картофельные поля которого находятся в Сухобузимском районе.

Производительность нового комбайна в 4-5 раз больше, чем у стандартного прицепного, которые сейчас в массе своей используются на полях Красноярского края.

Возможность выгружать картофель на ходу добавит до 30% производительности. Сельхозпроизводители смогут убирать урожай со скоростью до 20 гектаров в день — это около 800 тонн картофеля. Обычный комбайн проходит за день пять-семь гектаров», — рассказал председатель совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки» Василий Герман.

В структуре оборота «Даров Малиновки» картофель занимает примерно треть. В прошлом году средняя урожайность была на уровне 26 тысяч тонн с гектара. В этом же аграрии рассчитывают получит около 32 тысяч, а в перспективе — до 40.

Дело в том, что в наших широтах картофель полностью созревает примерно к середине сентября, а ждать до этого времени — рисковано, поскольку погода в этот период не позволяет уже полностью убрать урожай и часть его остается в земле. Этот же комбайн умеет работать в очень сложных условиях, а значит и собираемость с полей будет больше», — говорит Герман.

Стоит новый комбайн 47 млн рублей. По словам руководителя «Развития Красноярья» Александра Железного, окупятся эти деньги максимум за 5 лет, а с учетом вероятного увеличения собираемости картофеля, возможно, и быстрее.

Если в этом году погодные условия будут как в прошлом [конец лета был дождливым и много картошки осталось в земле], то тот урожай, который мы сможем убрать дополнительно, позволит нам окупить машину чуть ли не за один год», — говорит Железный.

Добавим, что новый комбайн был приобретен при поддержке Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, выделевшее «Развитию Красноярья» на грантовой основе 23 млн рублей.

У бизнеса практически нет возможности экспериментировать с дорогостоящей техникой. Хорошо, что есть грантовые программы для инновационного развития сельского хозяйства», — говорит Александр Железный.

После полей «Даров Малиновки», новый комбайн переключится на уборку урожая фермеского хозяйства «Осень», а в перспективе им смогут воспользоваться (на условиях аренды) и другие аграрии края.