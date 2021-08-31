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Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн

Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн
Иллюстрация: "Дары Малиновки"

По производительности новая машина кратно превосходит технику, которая использовалась ранее. Окупить ее приобретение аграрии намерены максимум за пять лет.

#НОВОСТИ
На вооружении сельхозкооператива «Развитие Красноярья» появился уникальный картофелеуборочный комбайн DEWULF RA3060. Таких машин в России, считая эту, всего 15, а за Уралом она третья. Первыми новую технику опробуют в хозяйстве «Дары Малиновки», картофельные поля которого находятся в Сухобузимском районе.
 
Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн 1
 
Производительность нового комбайна в 4-5 раз больше, чем у стандартного прицепного, которые сейчас в массе своей используются на полях Красноярского края.
Возможность выгружать картофель на ходу добавит до 30% производительности. Сельхозпроизводители смогут убирать урожай со скоростью до 20 гектаров в день — это около 800 тонн картофеля. Обычный комбайн проходит за день пять-семь гектаров», — рассказал председатель совета директоров агрохолдинга «Дары Малиновки» Василий Герман.
В структуре оборота «Даров Малиновки» картофель занимает примерно треть. В прошлом году средняя урожайность была на уровне 26 тысяч тонн с гектара. В этом же аграрии рассчитывают получит около 32 тысяч, а в перспективе — до 40.
Дело в том, что в наших широтах картофель полностью созревает примерно к середине сентября, а ждать до этого времени — рисковано, поскольку погода в этот период не позволяет уже полностью убрать урожай и часть его остается в земле. Этот же комбайн умеет работать в очень сложных условиях, а значит и собираемость с полей будет больше», — говорит Герман.
Стоит новый комбайн 47 млн рублей. По словам руководителя «Развития Красноярья» Александра Железного, окупятся эти деньги максимум за 5 лет, а с учетом вероятного увеличения собираемости картофеля, возможно, и быстрее.
Если в этом году погодные условия будут как в прошлом [конец лета был дождливым и много картошки осталось в земле], то тот урожай, который мы сможем убрать дополнительно, позволит нам окупить машину чуть ли не за один год», — говорит Железный.
Добавим, что новый комбайн был приобретен при поддержке Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края, выделевшее «Развитию Красноярья» на грантовой основе 23 млн рублей.
У бизнеса практически нет возможности экспериментировать с дорогостоящей техникой. Хорошо, что есть грантовые программы для инновационного развития сельского хозяйства», — говорит Александр Железный.
После полей «Даров Малиновки», новый комбайн переключится на уборку урожая фермеского хозяйства «Осень», а в перспективе им смогут воспользоваться (на условиях аренды) и другие аграрии края.
Автор: Петр Савельев
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