Красноярскому краю вернули сельскую ипотеку

С этого года полученные деньги можно тратить на строительство нового жилья или покупку уже готового.

Около 500 жителей Красноярского края подали заявку на сельскую ипотеку. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

В 2022 году принимать заявки на нее начали в конце апреля. Главный оператор программы — Россельхозбанк.

Деньги по льготной ипотеке выдают под 3% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — до 25 лет. Потратить их можно на строительство жилья и на покупку готового загородного дома с участком.

Если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше пяти лет, если у юридического лица — не старше трех лет. Заёмщик должен зарегистрироваться в жилье, которое он приобрёл на средства сельской ипотеки. Необходимо также периодически подтверждать регистрацию», — пояснили в Минсельхозе.

Получить ипотеку по этой госпрограмме могут жители края в возрасте от 21 года до 75 лет. Строиться или покупать жилье можно в населенных пунктах, население которых не превышает 30 тыс. человек.

В 2020-2021 годах программа „Сельская ипотека“ показала свою востребованность: и в России, и у нас в регионе спрос на нее был повышенный. Программа, безусловно, нужная. Это дополнительный ресурс для привлечения в аграрный сектор молодежи и повышения качества жизни на селе», — рассказывает глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

По данным Россельхозбанка, Красноярский край вошел в первую десятку регионов по востребованности сельской ипотеки.

В общей сложности за два года существования сельской ипотеки жителям края было выдано порядка 2 млрд рублей. Наиболее востребованными оказались Ачинский, Шарыповский, Енисейский, Емельяновский и Берёзовский районы, а также пригороды Минусинска, Красноярска и Железногорска. Также жилье и участки активно покупали в Уяре, Бородине, Балахте и Ужуре.

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