В Красноярске для строительства метрополитена закроют улицу Маркса

Депутаты Заксобрания края обсудили этапы строительства метро в столице региона. Важной темой стало обсуждение ограничения движения транспорта.

Выяснилось, что в связи с работами по прокладке туннелей будет полностью перекрыта ул. К. Маркса. Движение с нее должны перевести на пр. Мира, который станет односторонним — в направлении к Стрелке.

Также было предложено внести изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», определяющий порядок перевозок пассажиров и багажа, определения маршрутов и размера регулируемого тарифа на городском электротранспорте. Его рассмотрят в первом чтении в октябре 2022.

Кроме того, в госпрограмме «Развитие транспортной системы» появятся два новых мероприятия — строительство метротрамвая и комплексное развитие трамвайного сообщения, которые должны создать единую систему и избавить столицу края от пробок.

Изменения в законе и госпрограмме направлены на создание в Красноярске современного электрического рельсового транспорта — системы, которая включала бы в себя и метротрамвай, и трамвайные пути. Это качественно изменит ситуацию — далекие районы станут ближе, вытянутость города вдоль Енисея будет существенно нивелирована. Будет совершенно другая схема передвижения по городу», — заявил Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике Заксобрания.

Присутствовавшие на заседании представители Минтранспорта рассказали, что общее финансирование строительства метротрама в Красноярске составит 89,3 млрд рублей. На первом этапе проложат 10,8 км путей с шестью остановками.

На 2023 год в бюджет закладывается 336 млн рублей на подготовку территории к строительству», — рассказали представители Минтранса.

Кроме того, в краевом мегаполисе предстоит реконструировать 16 км трамвайных рельсов и проложить 30 км новых до мкрн. Солнечный. Инвестиции в этот проект составят 23,1 млрд рублей.

Напомним, что сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2026.

Анна Меркулова, гендиректор «Моспроекта» заявила, что компания уже начала подготовку тоннелепроходческих механизи­рованных комплексов (ТПМК) для строительства тоннелей, причем один из них уже назвали по-красноярски, «Енисей», — пишут Дела.ру.

Тем временем, власти призвали красноярцев к терпению.

Сергей Еремин, который теперь курирует строительство метротрама в статусе замгубернатора по благоустройству, заявил о предстоящих проблемах.

Мы будем сталкиваться со сложностями, с существенными неудобствами», — делится Еремин.

Предупредил горожан о грядущих неудобствах, связанных с перекрытием улиц и вскрытием проезжей части, и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Нам надо перетерпеть какое-то время и помнить, что трудности временные, а метро — навсегда», — напомнил губернатор жителям Красноярска.

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