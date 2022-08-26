Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.08
59,99
59,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей

Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей
Иллюстрация: pixabay.com

Он должен был выйти из-под ареста в начале сентября, но суд решил иначе.

#НОВОСТИ
Экс-директор «Краевого транспортного управления» Константин Мандров останется под арестом до ноября. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска.
 
Арестовали Мандрова 7 июля этого года в Москве. Причиной стало то, что, по версии следствия, организация, которой он руководил, приняла без госэкспертизы корректировку сметы строительства красноярского метрополитена, что нанесло ущерб федеральному бюджету в более чем 700 млн рублей.
 
Срок содержания Мандрова под стражей должен был закончиться 3 сентября, но суд продлил его до 2 ноября 2022 года.
 
Читайте также:
Арестован министр транспорта Красноярского края

Константина Димитрова, главу Минтранса края по решению суда заключили в изолятор до 19 сентября 2022.

Экс-замруководителя Росприроднадзора подозревают в хищении 900 млн при строительстве метро

Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста, арестован на один месяц и 17 дней по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Губернатор Усс: «Трудности временные, а метро — навсегда»

Александр Усс, губернатор Красноярского края оценил подписание контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске как историческое событие.

Сергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метро

Губернатор края Александр Усс провел штаб по строительству красноярского метро. В ходе мероприятия была определена организационная структура оперштаба, сообщили в краевом правительстве.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На конкурс по выбору мэра Красноярска зарегистрировались еще три кандидатаНа конкурс по выбору мэра Красноярска зарегистрировались еще три кандидата
  • В Ачинске введен масочный режимВ Ачинске введен масочный режим
  • NordStar объявил распродажу на перелеты из Красноярска в пять городов РФNordStar объявил распродажу на перелеты из Красноярска в пять городов РФ
  • Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». СноваСбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова
  • Сергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метроСергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.