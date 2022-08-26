Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей
Он должен был выйти из-под ареста в начале сентября, но суд решил иначе.
Константина Димитрова, главу Минтранса края по решению суда заключили в изолятор до 19 сентября 2022.
Экс-замруководителя Росприроднадзора подозревают в хищении 900 млн при строительстве метро
Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста, арестован на один месяц и 17 дней по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Губернатор Усс: «Трудности временные, а метро — навсегда»
Александр Усс, губернатор Красноярского края оценил подписание контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске как историческое событие.
Сергей Еремин назначен ответственным за координацию строительства метро
Губернатор края Александр Усс провел штаб по строительству красноярского метро. В ходе мероприятия была определена организационная структура оперштаба, сообщили в краевом правительстве.