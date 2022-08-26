Обвиняемого в хищении денег красноярского метро Константина Мандрова оставят под стражей

Он должен был выйти из-под ареста в начале сентября, но суд решил иначе.

Экс-директор «Краевого транспортного управления» Константин Мандров останется под арестом до ноября. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Красноярска.

Арестовали Мандрова 7 июля этого года в Москве. Причиной стало то, что, по версии следствия, организация, которой он руководил, приняла без госэкспертизы корректировку сметы строительства красноярского метрополитена, что нанесло ущерб федеральному бюджету в более чем 700 млн рублей.

Срок содержания Мандрова под стражей должен был закончиться 3 сентября, но суд продлил его до 2 ноября 2022 года.

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