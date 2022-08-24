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Санкции: губернатор Александр Усс включен в «черный» список Канады

Санкции: губернатор Александр Усс включен в «черный» список Канады
Иллюстрация: DK.RU

Г-н Усс оказался в санкционном списке вместе с главами других регионов Сибири — Виктором Томенко, Алтайский край и Андреем Травниковым, Новосибирская область.

#НОВОСТИ

В новом санкционном списке из Оттавы содержатся 62 фамилии, среди попавших под санкции — 27 губернаторов российских регионов, включая Александра Усса и Виктора Томенко, экс-премьера краевого правительства, а сейчас губернатора Алтайского края.

Среди лиц, попавших под санкции — высокопоставленные чиновники российского правительства, в том числе федеральные губернаторы и главы регионов, члены их семей, а также высокопоставленные чиновники предприятий оборонного сектора, включенных в список в настоящее время», — говорится в сообщении канадского правительства.

Теперь жителям Канады и гражданам страны за ее пределами запрещено заниматься какой-либо деятельностью, связанной с любой собственностью включенных в санкционный перечень лиц, или предоставлять им финансовые или сопутствующие услуги.

После начала СВО Оттава ввела несколько пакетов санкций против Москвы. Последний раз Канада вводила ограничительные меры 2 августа 2022 — в списки были включены 43 военных и 17 организаций.

 

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Автор: Петр Савельев
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