В Красноярске поменяют схему движения на улице Биатлонной

С 11 октября на улице Биатлонной в районе здания №82А по проспекту Свободный при движении со стороны кольца появится возможность поворачивать налево с двух полос.

В пресс-службе администрации Красноярска сообщили, что новая схема будет действовать на постоянной основе и вводится она для того, чтобы пропускная способность на этом участке стала больше. Для автомобилистов установят знак «Направления движения по полосам» и нанесут новую разметку.

Также с 10 октября на улице Молокова в районе здания №1к1 появится пешеходный переход. К этой дате там нанесут разметку и поставят знак «Пешеходный переход».

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