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В Красноярске поменяют схему движения на улице Биатлонной

В Красноярске поменяют схему движения на улице Биатлонной
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

С 11 октября на улице Биатлонной в районе здания №82А по проспекту Свободный при движении со стороны кольца появится возможность поворачивать налево с двух полос.

#НОВОСТИ
В пресс-службе администрации Красноярска сообщили, что новая схема будет действовать на постоянной основе и вводится она для того, чтобы пропускная способность на этом участке стала больше. Для автомобилистов установят знак «Направления движения по полосам» и нанесут новую разметку. 
 
Также с 10 октября на улице Молокова в районе здания №1к1 появится пешеходный переход. К этой дате там нанесут разметку и поставят знак «Пешеходный переход».
 
В Красноярске поменяют схему движения на улице Биатлонной 1
 
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Автор: Петр Савельев
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