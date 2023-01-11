В красноярских новостройках самые большие квартиры в России
Город оказался лидером не только по средней квадратуре, но и по динамике ее роста.
Средняя площадь квартир, приобретенных в новостройках Красноярска в 2022, составила 48,9 кв. м. Это самый большой показатель по России, сообщают «Известия», со ссылкой на аналитиков федеральной компании «Этажи».
На втором месте в рейтинге идет Омск (45,9 кв. м), а на третьем — Москва и Самара (44,1 кв. м). Далее следуют Краснодар (43,6 кв. м), Новосибирск (43 кв. м), Нижний Новгород (42,9 кв. м), Екатеринбург (41,1 кв. м), Челябинск и Казань (41 кв. м), а также Ростов-на-Дону (40,6 кв. м). Самые маленькие квартиры (в среднем) продавались в Санкт-Петербурге — чуть более 34 кв. м.
Также аналитики «Этажей» отметили, что в Красноярске средняя площадь приобретаемых квартир в новостройках выросла на 9%, по сравнению с 2021. И это самый большой прирост среди всех исследованных городов.
Читайте также:
-
Территорию «Южного рынка» в Красноярске отдают под застройку
Мэр Владислав Логинов подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) на улице Шахтеров, где сейчас находятся «Южный рынок» и рынок «Луч».
-
Красноярский край на 10% отстал от прошлого года по объемам стройки
Количество выданных разрешений на строительство сократилось и вовсе более чем на четверть.
-
Красноярский край потратит на стройку в районах почти 130 млрд рублей
Деньги пойдут не только на само возведение зданий и сооружений, но на разработку проектной документации.