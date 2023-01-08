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Территорию «Южного рынка» в Красноярске отдают под застройку

Территорию «Южного рынка» в Красноярске отдают под застройку
Иллюстрация: admkrsk.ru

Мэр Владислав Логинов подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) на улице Шахтеров, где сейчас находятся «Южный рынок» и рынок «Луч».

#НОВОСТИ
Общая площадь территории, которую отдают под застройку, составляет 18 га. Из постановления следует, что там построят около 190 тыс. кв. м жилья для 6300 человек, дома могут быть не выше 25 этажей. На первых этажах нужно предусмотреть помещения под образовательные и социальные учреждения, в частности детсад (не менее 32 места), физкультурно-спортивный комплекс площадью 480 кв. м, молодежный центр на 200 кв.м. Кроме того, в жилом районе нужно построить школу вместимостью не менее 1100 человек и отдельно стоящий детсад на 240 воспитанников. Также в микрорайоне должен появиться тематический парк отдыха и развлечений. 
 
На реализацию проекта застройщику дадут 15 лет со дня заключения контракта. Дата аукциона и по какой цене отдадут участок пока не сообщается.
 
Механизм КРТ предполагает, что победителя определяют через торги. Ему предстоит снести все объекты, которые есть на участке. При этом собственники получат выплату от застройщика. Сейчас в Красноярске уже реализуют проекты по такой схеме, например, в Николаевке
 
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Автор: Петр Савельев
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