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В Красноярске под застройку отдают большой участок Николаевки

В Красноярске под застройку отдают большой участок Николаевки
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

В Красноярске в ближайшее время объявят аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилого района Николаевка.

#НОВОСТИ
Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Речь идет об участке в границах улиц Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина. Торги объявят в течение 3 месяцев со дня опубликования этого документа.
 
Общая площадь участка — почти 18 га. Начальная цена аукциона составляет 10,8 млн рублей.
 
Ранее в пресс-службе краевого правительства сообщали, что сейчас в крае заключены 4 договора о комплексном развитии территории с застройщиками: два в Красноярске (в районе ул. Лесопарковой и Вавилова), по одному в Норильске (поселок Оганер) и Ачинске. Общая площадь территории, которую отдают под новую застройку, превышает 30 га. В следующем году для застройки планируют выделить ещё шесть площадок.
 
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До 2030 в Красноярском крае застроят 1,6 тыс. га. На участках планируют построить около 19 млн кв. м. Речь идет об уже застроенных территориях и пока свободных от застройки.

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Автор: Петр Савельев
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