В Красноярске под застройку отдают большой участок Николаевки
В Красноярске в ближайшее время объявят аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилого района Николаевка.
До 2030 в Красноярском крае застроят 1,6 тыс. га. На участках планируют построить около 19 млн кв. м. Речь идет об уже застроенных территориях и пока свободных от застройки.
В Красноярском крае назначен руководитель Центра цифрового развития строительной отрасли
Руководителем Центра цифрового развития строительной отрасли Красноярского края назначен Александр Усачёв. Об этом сообщили в пресс-службе строительства края.
Аукцион на земельный участок в Красноярске от «ДОМ.РФ» не состоялся
Аукцион по продаже земельного участка в Красноярске, который недавно проводил финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «ДОМ.РФ» признан не состоявшимся.