В Красноярске под застройку отдают большой участок Николаевки

В Красноярске в ближайшее время объявят аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилого района Николаевка.

Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников . Речь идет об участке в границах улиц Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина. Торги объявят в течение 3 месяцев со дня опубликования этого документа.

Общая площадь участка — почти 18 га. Начальная цена аукциона составляет 10,8 млн рублей.

Ранее в пресс-службе краевого правительства сообщали , что сейчас в крае заключены 4 договора о комплексном развитии территории с застройщиками: два в Красноярске (в районе ул. Лесопарковой и Вавилова), по одному в Норильске (поселок Оганер) и Ачинске. Общая площадь территории, которую отдают под новую застройку, превышает 30 га. В следующем году для застройки планируют выделить ещё шесть площадок.

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