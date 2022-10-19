Аукцион на земельный участок в Красноярске от «ДОМ.РФ» не состоялся

Аукцион по продаже земельного участка в Красноярске, который недавно проводил финансовый институт развития в жилищной сфере России АО «ДОМ.РФ» признан не состоявшимся.

В октябре 2022 госкомпания «ДОМ.РФ» выставила на аукцион земельный участок в Красноярске площадью 1,64 га под жилищное строительство. Площадка по адресу ул. 26 Бакинских комиссаров, 3Б была выставлена по начальной цене 1,360 млн рублей, — пишет Сибдом.

К дате окончания приема от застройщиков не поступило ни одной заявки. В итоге торги признаны несостоявшимися.

Напомним, в рамках проекта комплексного развития победитель аукциона получает право в течение трех лет возвести на участке жилье площадью до 23 тыс. кв. м.

Участок по ул. по ул. 26 Бакинских комиссаров не единственная площадка в Красноярске, для которой госкомпания «ДОМ.РФ» планировала найти застройщика в 2022. Например, в 3 кв. 2022 должен был пройти аукцион по выбору компании для строительства малоэтажного жилья рядом с д. Минино, пригороде Красноярска. Тем не менее, дата торгов была перенесена — новая дата запланирована на 4 кв. 2022.

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