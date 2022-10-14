«Человек года»: кто и как будет выбирать лучшего сельхозпроизводителя
Премия «Человек года» вручается в Красноярске уже 13 раз. И каждый год в номинациях есть своя специфика. В этот раз изменения коснулись и самой, казалось бы, стабильной из них.
Список критериев оценки претендентов на звание «Сельхозпроизводителя года» Красноярского края в 2022 пополнился маркетингом и экологичностью. Об этом рассказали в оргкомитете премии «Человек года».
Без яркой упаковки и внятного брендинга сегодня просто невозможно занять достойную нишу на рынке — будь то сегмент B2B или B2C. Экологичность же продуктов всегда была крайне важна, а сейчас и вовсе для многих потребителей является едва ли не ключевым фактором, определяющим выбор. Поэтому мы решили сфокусироваться на этих параметрах», — говорит Юлия Чанчикова, идеолог «Человека года» и главный редактор журнала «Деловой квартал — Красноярск», который и учредил премию.
От оценки объемов производства, его технологичности и прочего подобного в оргкомитете отказываться тоже не собираются.
В этом году соучредителем номинации «Сельхозпроизводитель года» стала компания «ПакетМаркет», которая не только более 20 лет производит упаковку для товаров местных компаний, но и помогает им с брендингом. Только в Красноярске ее услугами пользуются более полутора тысяч предпринимателей.
Особое внимание в «ПакетМаркете» уделяют и экологичности. Сейчас компания перерабатывает порядка 130 тонн вторсырья в год, пуская его на упаковку. Плюс к этому, она пропагандирует осознанное потребление и бережное отношение к окружающей среде.
«Конкуренция в пищевом сегменте сегодня крайне высока и не затеряться на полках магазинов сможет только яркий бренд в качественной упаковке. Ну и, конечно, качество и чистота его должны быть на высоте. Поэтому мы и решили стать соучредителем номинации в этом году», — говорит основатель и руководитель компании «ПакетМаркет» Ольга Свежинская, которая также вошла в экспертный совет номинации.
Помимо помимо Свежинской выбирать лучшего сельхозпроизводителя края в этот раз будет 10 человек:
- Игорь Болбат, общественник, контролирующий качество продуктов в Красноярске;
- Андрей Болсуновский, руководитель Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов Красноярского края;
- Роман Гольдман, основатель Goldman Group;
- Игорь Домнин, председатель координационного совета Ассоциации «Енисейский стандарт»;
- Вадим Журов, коммерческий директор ГК «Красный Яр»;
- Владислав Зырянов, глава комитета по делам села и агропромышленной политике Заксобрания Красноярского края;
- Марина Королькова, управляющая ТК Red Sail;
- Светлана Куликова, руководитель красноярского филиала «Центра Агроаналитики» Минсельхоза РФ;
- Павел Шамбир, генеральный директор ГК «Командор»;
- Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
На сегодня в лонг-листе номинации порядка 20 компаний из всех секторов сельского хозяйства. Вопрос по главным претендентам, которые войдут в шорт-лист, решится на очном совещании экспертного совета, которое состоится в конце октября — начале ноября. Из них эксперты и выберут лучшего. Его имя объявят на церемонии, которая пройдет 8 декабря 2022 в Конгресс-холле СФУ.
В прошлом году премию в номинации «Сельхозпроизводитель года» получила руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Шушенском районе Наталья Зубарева. На тот момент на ее ферме работала первая в России роботизированная доильная карусель.
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